19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Калинковичского района выявила нарушения использования бюджетных средств при выполнении организацией мелиоративных работ, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.





Представители прокуратуры изучили документацию по двум объектам мелиорации. Работы на них были проведены за счет бюджетных средств, выделенных в рамках реализации Государственной программы "АПК будущего" на 2026-2030 годы.





"Согласно локальным сметам предусмотрено выполнение подрядной организацией земляных работ бульдозерами определенной мощности. Из представленной информации усматривалось, что у подрядчика на балансе числилось два бульдозера большей мощности. Согласно сменным рапортам работы на объекте выполнялись имевшейся техникой быстрее чем планировалось. Подрядчик своевременно не внес уточнения в локальные сметы в части применяемых средств механизации с привязкой к соответствующим условиям производства работ", - сообщили в областной прокуратуре.





Прокурор района потребовал провести перерасчет фактически выполненных работ. По итогам завышение их стоимости составило более 18 тыс. рублей. Незаконно полученные денежные средства возвращены в бюджет.





В соответствии с п.2 ст.136 Бюджетного кодекса незаконное получение средств из бюджета влечет взыскание в бесспорном порядке в доход соответствующего бюджета полученных средств с начислением процентов в размере 1/360 ставки рефинансирования Нацбанка на дату взыскания за каждый день с даты их получения по дату возмещения (взыскания). В соответствии с требованиями законодательства подрядчиком уплачены проценты в размере 570 рублей.-0-