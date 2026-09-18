18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозрительный предмет на станции метро "Площадь Ленина" обследован и изъят, он не представляет опасности. Движение восстановлено, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Проверка продолжается.
"В 21.46 станция метро "Площадь Ленина" открыта для пассажиров. Минский метрополитен работает в штатном режиме", - добавили в Минском метрополитене.-0-
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18 сентября 2026, 22:06
Подозрительный предмет на станции метро "Площадь Ленина" не представляет опасности, движение восстановлено - ГУВД
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