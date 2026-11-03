Подозреваемые в незаконной добыче бобров задержаны в Верхнедвинском и Борисовском районах

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В охотничьих угодьях Верхнедвинского района задержаны двое местных жителей, которые занимались транспортировкой мяса дикого животного. Подозрительным грузом оказалась туша речного бобра. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.



При обследовании территории инспекторы обнаружили место разделки, где находилась еще одна туша бобра, у которой уже была удалена ценная бобровая струя. Неподалеку, в мелиоративном канале, нашли и непосредственное орудие лова - установленный капкан.



Следственно-оперативная группа местного районного отдела Следственного комитета изъяла две туши речного бобра общим весом 21,5 кг, два охотничьих ножа, применявшихся для разделки, и один металлический капкан.



Причиненный окружающей среде вред оценен в 140 базовых величин, а стоимость незаконно добытой продукции составила еще 14 базовых. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.282 УК (незаконная охота). Кроме того, с согласия задержанных инспекторы провели осмотры их жилых домов и хозяйственных построек. В результате обысков у одного из фигурантов дела было обнаружено нелегальное снаряжение - рыболовный бредень.



Еще один случай произошел в Борисовском районе, где сотрудниками межрайонной инспекции и Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при проверке оперативной информации в охотугодьях был выявлен факт грубого нарушения правил охоты. Браконьером оказался местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и сейчас не имеет статуса охотника. С помощью капкана и без разрешительных документов, он незаконно добыл две особи речного бобра, причинив ущерб природе в размере 140 базовых величин.



В ходе разбирательства подозреваемый отрицал вину, утверждая, что купил туши у незнакомца. Однако в ходе осмотра его жилья инспекторы обнаружили неопровержимую улику - охотничий капкан, после чего мужчина сознался в содеянном. Вызванная на место следственно-оперативная группа Борисовского РУВД изъяла около 40 кг незаконно добытой продукции, капкан и надувную лодку.



В действиях гражданина усматриваются признаки преступления по ч.2 ст.282 УК (незаконная охота). Районный отдел СК проводит проверку.



Госинспекция призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать известную информацию о фактах браконьерства или незаконного хранения орудий охоты по круглосуточному телефону доверия.-0-