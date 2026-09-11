Подавляющее большинство заблудившихся - пожилые люди. В милиции напомнили правила безопасности при походе в лес





"За последние 15 лет на Витебщине числятся пропавшими без вести более 40 человек, заблудившихся в лесных массивах. Подавляющее большинство - пожилые люди, которые ушли за грибами и ягодами и не смогли найти дорогу домой", - сообщил начальник отдела розыскной работы управления уголовного розыска УВД Витебского облисполкома подполковник милиции Алексей Батраков.



Он рассказал, что 7 сентября этого года в оперативно-дежурную службу Оршанского РУВД поступил звонок от 84-летней женщины, которая заблудилась в лесу. С помощью квадрокоптера правоохранители и спасатели нашли ее за полчаса. Медицинская помощь пенсионерке не потребовалась. Но так бывает не всегда.





Несколько дней назад в Полоцкий РОВД поступило сообщение о пропаже 80-летнего местного жителя. Родственникам о его местонахождении ничего известно не было. Поиски длились всю ночь. Утром его нашли примерно в двух километрах от дома обессиленным. Пенсионера передали медикам, но, к сожалению, спасти его не удалось.





Алексей Батраков настоятельно рекомендует гражданам соблюдать элементарные правила безопасности при походе в лес. "Необходимо предупредить об этом близких. Зарядить телефон, взять перекус, воду и спички, необходимые лекарства, которые принимаются на постоянной основе, надеть яркую одежду. Если все же заблудились, нужно определить линейные ориентиры: линии электропередачи, грунтовые дороги. Двигаться на звук присутствия человека. С наступлением темноты передвижение по лесному массиву запрещено. Необходимо обустроить место ночлега, развести костер", - рассказал он.-0-

11 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. С 24 августа в органы внутренних дел Витебской области поступило 28 сообщений о потерявшихся в лесу гражданах. Двое до сих пор не найдены. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.