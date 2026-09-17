Подарок - в День народного единства. В Витебске многодетным семьям вручили "Бацькавы кашулі"





Вручение символического подарка от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко "Бацькава кашуля" семьям при рождении третьего ребенка проводится в рамках проекта "Трэці - Бацькаў". Эту республиканскую общенациональную инициативу запустила Белорусская партия "Белая Русь" 1 июня 2026 года в День защиты детей.

"Уважаемые родители, запомните этот день на всю свою жизнь. Это история, которую вы сейчас пишете. Ваши дети, безусловно, самые счастливые, потому что они проживают в самой счастливой стране - в Республике Беларусь", - обращаясь к семьям, сказал заместитель главы администрации Октябрьского района Витебска Алексей Гордеев. "Уважаемые родители, запомните этот день на всю свою жизнь. Это история, которую вы сейчас пишете. Ваши дети, безусловно, самые счастливые, потому что они проживают в самой счастливой стране - в Республике Беларусь", - обращаясь к семьям, сказал заместитель главы администрации Октябрьского района Витебска Алексей Гордеев.

Рады были подарку от Президента Александра и Вадим Савоськины. У них 29 августа родился третий мальчик, которого назвали Константином. "В нашей семье еще два мальчика - полуторагодовалый Глеб и четырехлетний Ярослав. Не ожидал, что нам дадут такой ценный подарок", - сказал Вадим. Александра добавила, что "кашуля" останется на долгую память, в ней будут крестить ребеночка. Рады были подарку от Президента Александра и Вадим Савоськины. У них 29 августа родился третий мальчик, которого назвали Константином. "В нашей семье еще два мальчика - полуторагодовалый Глеб и четырехлетний Ярослав. Не ожидал, что нам дадут такой ценный подарок", - сказал Вадим. Александра добавила, что "кашуля" останется на долгую память, в ней будут крестить ребеночка.

У Анастасии Каплуновой и Алексея Пчеловодова 11 августа родился сын, которого назвали в честь отца. "В нашей семье есть еще дочка Арина, которая в этом году пошла в школу, и сын Тимофей, которого также в этом году отправили в детский садик", - рассказала Анастасия. Она отметила, что очень приятно, что их с пополнением поздравляет сам Президент страны и пожелала в День народного единства, чтобы все были счастливы, здоровы, чтобы мир был на нашей земле, а женщины рожали деток. У Анастасии Каплуновой и Алексея Пчеловодова 11 августа родился сын, которого назвали в честь отца. "В нашей семье есть еще дочка Арина, которая в этом году пошла в школу, и сын Тимофей, которого также в этом году отправили в детский садик", - рассказала Анастасия. Она отметила, что очень приятно, что их с пополнением поздравляет сам Президент страны и пожелала в День народного единства, чтобы все были счастливы, здоровы, чтобы мир был на нашей земле, а женщины рожали деток.





Виолетта и Андрей Галькевичи также получили "Бацькаву кашулю". "У нас в этом году родился сын Михаил. Ему уже 3,5 месяца. Нашей старшей дочери Софье семь с половиной лет. Она ходит в школу, во второй класс, увлекается спортом, танцами, любит петь. Второму сыну Артему сегодня, в День народного единства, исполнилось четыре года. Для нашей семьи получается это двойной праздник", - рассказала Виолетта.

С Днем народного единства семьи поздравила председатель Октябрьского районного отделения Витебска Белорусской партии "Белая Русь" Елена Матвеева. Обращаясь к родителям, она пожелала, чтобы "Бацькавы кашулі" стали оберегом для их детей и передавались из поколения в поколение.-0- С Днем народного единства семьи поздравила председатель Октябрьского районного отделения Витебска Белорусской партии "Белая Русь" Елена Матвеева. Обращаясь к родителям, она пожелала, чтобы "Бацькавы кашулі" стали оберегом для их детей и передавались из поколения в поколение.-0-





Фото Александра Хитрова

17 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В День народного единства в отделе ЗАГС администрации Октябрьского района Витебска "Бацькавы кашулі" вручили многодетным семьям, передает корреспондент БЕЛТА.