Подарок - в День народного единства. В Витебске многодетным семьям вручили "Бацькавы кашулі"

Вручение символического подарка от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко "Бацькава кашуля" семьям при рождении третьего ребенка проводится в рамках проекта "Трэці - Бацькаў". Эту республиканскую общенациональную инициативу запустила Белорусская партия "Белая Русь" 1 июня 2026 года в День защиты детей.
"Уважаемые родители, запомните этот день на всю свою жизнь. Это история, которую вы сейчас пишете. Ваши дети, безусловно, самые счастливые, потому что они проживают в самой счастливой стране - в Республике Беларусь", - обращаясь к семьям, сказал заместитель главы администрации Октябрьского района Витебска Алексей Гордеев.
Рады были подарку от Президента Александра и Вадим Савоськины. У них 29 августа родился третий мальчик, которого назвали Константином. "В нашей семье еще два мальчика - полуторагодовалый Глеб и четырехлетний Ярослав. Не ожидал, что нам дадут такой ценный подарок", - сказал Вадим. Александра добавила, что "кашуля" останется на долгую память, в ней будут крестить ребеночка.
У Анастасии Каплуновой и Алексея Пчеловодова 11 августа родился сын, которого назвали в честь отца. "В нашей семье есть еще дочка Арина, которая в этом году пошла в школу, и сын Тимофей, которого также в этом году отправили в детский садик", - рассказала Анастасия. Она отметила, что очень приятно, что их с пополнением поздравляет сам Президент страны и пожелала в День народного единства, чтобы все были счастливы, здоровы, чтобы мир был на нашей земле, а женщины рожали деток.
Виолетта и Андрей Галькевичи также получили "Бацькаву кашулю". "У нас в этом году родился сын Михаил. Ему уже 3,5 месяца. Нашей старшей дочери Софье семь с половиной лет. Она ходит в школу, во второй класс, увлекается спортом, танцами, любит петь. Второму сыну Артему сегодня, в День народного единства, исполнилось четыре года. Для нашей семьи получается это двойной праздник", - рассказала Виолетта.
С Днем народного единства семьи поздравила председатель Октябрьского районного отделения Витебска Белорусской партии "Белая Русь" Елена Матвеева. Обращаясь к родителям, она пожелала, чтобы "Бацькавы кашулі" стали оберегом для их детей и передавались из поколения в поколение.-0-
Фото Александра Хитрова