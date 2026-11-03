Под открытым небом. Площадку исторической памяти обустраивают в Ивацевичском районе

3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В деревне Великая Гать Ивацевичского района обустраивают площадку исторической памяти "Сохраняя, созидаем", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Святовольского сельисполкома Анатолий Щурко.



По словам председателя сельисполкома, жители деревни давно хотели создать подобный музей. "Мы подготовили гражданскую инициативу. Придумали название, оформили документы и направили их в Брестскую областную ассоциацию местных Советов депутатов. В конце февраля 2026 года узнали, что наш проект стал победителем. Благодаря выделенным средствам смогли создать историческую площадку. Староста деревни много лет собирал интересные экспонаты. Появилось предложение создать музей, и мы решили, что лучше сделать его под открытым небом и со свободным доступом, чтобы люди могли прийти сюда в любое время", - рассказал Анатолий Щурко.



Место для площадки выбрали в центре деревни. "Рядом находится памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, поклонный крест и памятный знак, посвященный первому упоминанию деревни Великая Гать. Неподалеку раньше проходила узкоколейная железная дорога, ее демонтировали в 1970-х. Мы решили сохранить память о ней. Сначала установили участок дороги, затем - паровоз. После этого возникла идея дополнить композицию платформой для перевозки древесины. В этом году изготовили и установили ее, положили дрова. А после победы в конкурсе гражданских инициатив обустроили здесь площадку и начали заполнять экспонатами", - отметил председатель сельисполкома.



Экспозицию разделили на две тематические части. Первая знакомит посетителей с бытом сельских жителей прошлых лет, вторая часть посвящена ремеслам. "Уже более сотни экспонатов. Здесь можно увидеть различные шкафчики, скамейки, швейные машины, веретена, пишущие машинки. Также представлены деревянные вилы и грабли, серпы, рубанки, подковы, мельницы, бочки, весы, ульи, сани и другие вещи", - сказал Анатолий Щурко.



Каждый предмет на площадке по-своему уникален. "Многие вещи принесли сами жители, часть экспонатов была у старосты. Другие увидели, что мы создаем, и начали звонить, интересоваться, привозить новые предметы. Например, недавно нам передали деревянную детскую коляску. Житель деревни Турная, ему уже 87 лет, когда-то сам сделал деревянные сани. Передал их нам для площадки. Любой экспонат достоин внимания. Сегодня даже ткацкий станок редко где увидишь. То же касается саней, лаптей и других вещей. Сейчас эти вещи стали бесценными, люди стремятся сохранить память о своих корнях", - подчеркнул председатель сельисполкома.



Площадка уже вызвала интерес у учреждений образования. "Школы обращаются к нам с просьбой начать проводить экскурсии. Не просто показать экспозицию, а рассказать историю каждого предмета. В этом и заключается главная цель нашей площадки: сохранить историческую память, донести до детей и внуков, как жили наши предки, чтобы эти ценности не ушли безвозвратно", - отметил Анатолий Щурко.



Создатели площадки заботятся о сохранности экспонатов. "Каждый деревянный предмет обрабатываем специальными защитными составами. Но мы понимаем, что этого недостаточно, поэтому уже работаем над проектом навеса. Хотим сделать его "под старину", чтобы он гармонично вписался в общую концепцию площадки", - рассказал председатель сельисполкома.



Торжественное открытие площадки исторической памяти "Сохраняя, созидаем" планируют провести 6 ноября, накануне Дня Октябрьской революции.-0-