2 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На поле в Могилевском районе в ноябре зацвели васильки. Необычное природное явления удивило даже опытных аграриев, передает БЕЛТА.
Поле, где цветет растение, принадлежит ОАО "Полыковичи". Как рассказала заместитель директора по идеологической работе Анастасия Хмелевская, получившийся пейзаж необычен - уже практически полностью опали листья на деревьях, а поле привлекает своим насыщенно синим цветом. Обычно цветение васильков приходится на летний период, иногда его можно наблюдать в сентябре.
"Но для глубокой осени - это удивительное явление. Осень в этом году порадовала всех комфортной и солнечной погодой, практически полным отсутствием заморозков. И скорее всего, именно это и стало причиной повторного цветения васильков, - делится она. - Однако важно понимать, что василек - это сорняк. А потому в ближайшие дни его скосят".-0-
Регионы
02 ноября 2026, 13:52
Под Могилевом в ноябре зацвело целое поле васильков
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