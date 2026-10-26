Под Кобрином раскрыли незаконную охоту на лося: изъято около 300 кг мяса

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира установили причастных к незаконной добыче лося под Кобрином. Ущерб окружающей среде оценен в 300 базовых величин - Br13,5 тыс., сообщили БЕЛТА в Госинспекции.



Во время полевого мероприятия инспекторы обнаружили на краю сельскохозяйственного поля следы крови, а в лесной чаще - останки животного: голову, шкуру, копыта, внутренности и позвоночник. Осмотр места происшествия помог установить возможные обстоятельства случившегося. Примерно в 5 м от останков нашли следы протектора шин и обломок решетки бампера. В соседнем населенном пункте инспекторы обнаружили автомобиль с недостающей деталью, причем рисунок шин совпал со следами на месте происшествия.



На территории, где находились двое мужчин в камуфляже, на крыше построек обнаружили шесть мешков со свежим мясом лося. В салоне второго автомобиля находилось зарегистрированное охотничье ружье, из которого, как установили инспекторы, был застрелен лось.



В общей сложности изъято около 300 кг мяса, а также два зарегистрированных ружья с патронами. Оба автомобиля арестованы и отправлены на штрафстоянку. По информации Госинспекции, мужчины признались в содеянном. Кобринский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.282 УК за незаконную охоту, повлекшую ущерб в особо крупном размере. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.



О фактах браконьерства можно сообщить по круглосуточным телефонам доверия Госинспекции:8 (017) 390-00-00 или 8 (033) 333-60-00.-0-