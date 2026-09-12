Почти тысячелетнюю историю Минска оживили реконструкторы из Беларуси, России и Китая

Как отметил художественный руководитель фестиваля Игорь Усенко, участие в нем принимают более 500 реконструкторов из Беларуси, России и Китая.
"Все реконструкторы живут в своей эпохе, чтобы максимально передать ее дух, ее особенности. Они подготовили реплики одежды, омуниции, техники - все для того, чтобы привлечь зрителей и рассказать о предмете своего интереса. Поэтому можно сказать, что в такие моменты история в буквальном смысле оживает. Проводится фестиваль с 2015 года, и с каждым годом расширяется, как за счет участников, так и зрителей", - рассказал Игорь Усенко.
На фестивале реконструкторы восстановят эпизоды из десяти столетий Минска - от его первого упоминания в летописи 1067 года до Великой Отечественной войны.
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Фото Максима Гучека