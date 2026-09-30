Почти 9 тыс. рублей ущерба: работница магазина в Ошмянах систематически воровала деньги и продукты

30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотруднице торговой точки в Ошмянах, которая воровала деньги и продукты со вверенного ей объекта, грозит до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.



Оперативники группы по борьбе с экономическими преступлениями Ошмянского РОВД выявили факт хищения в значительном размере. В поле зрения правоохранителей попала 19-летняя сотрудница одной из торговых точек. По имеющейся информации, девушка присваивала деньги и товарно-материальные ценности со вверенного ей объекта.



В ходе проведения сверки данные подтвердились. Как установлено, подозреваемая с октября прошлого года по апрель этого систематически воровала деньги и продукты питания. Сумма причиненного ущерба составила почти 9 тыс. рублей. Действия фигурантки квалифицированы по статье "Присвоение либо растрата". За это преступление ей грозит до четырех лет лишения свободы.-0-