Почти 80% объектов для зимовки животных уже подготовили в АПК Гомельской области

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"На 100% готовы к зимнему периоду животноводческие объекты в Мозырском, Наровлянском и Чечерском районах. Высокая степень готовности - свыше 80% - у девяти районов", - обратил внимание Анатолий Гапоник. Нарастить темпы работ этом направлении необходимо в Светлогорском и Рогачевском районах, добавил он.
Председатель облисполкома Иван Крупко сделал акцент, что подготовка к зиме, зимне-стойловому периоду - наиважнейший вопрос. "Проанализируйте все резервы, все силы по тем объектам, где работы еще не завершены", - поставил задачу ответственным глава региона.-0-