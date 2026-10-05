Почти 80% объектов для зимовки животных уже подготовили в АПК Гомельской области

5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Как готовят помещения к содержанию животных в зимне-стойловый период 2026-2027 годов в сельскохозяйственных организациях Гомельской области, рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Анатолий Гапоник на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.По словам Анатолия Гапоника, на сегодня в целом по области подготовлено 78% объектов, которые будут задействованы для зимовки животных. В том числе за сентябрь подготовлено 118 объектов. Остается завершить работы на 138 объектах."На 100% готовы к зимнему периоду животноводческие объекты в Мозырском, Наровлянском и Чечерском районах. Высокая степень готовности - свыше 80% - у девяти районов", - обратил внимание Анатолий Гапоник. Нарастить темпы работ этом направлении необходимо в Светлогорском и Рогачевском районах, добавил он.Председатель облисполкома Иван Крупко сделал акцент, что подготовка к зиме, зимне-стойловому периоду - наиважнейший вопрос. "Проанализируйте все резервы, все силы по тем объектам, где работы еще не завершены", - поставил задачу ответственным глава региона.-0-