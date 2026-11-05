Почти 80 гражданских инициатив успешно реализовали в Гомельской области за три года

5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области значительная часть проектов гражданских инициатив воплощена в жизнь в сельской местности. Об этом заявила член Совета Республики, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич на III Форуме гражданских инициатив "От идеи - к результату" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель облсовета депутатов сделала акцент, что в Гомельской области созданы необходимые правовые, материально-технические условия для равномерного развития каждого уголка региона. Важной задачей органов управления и самоуправления она назвала активное вовлечение жителей региона в решение вопросов местного значения.

"Практика показывает, что гражданские инициативы стали эффективным инструментом конструктивного взаимодействия между населением и органами власти. За три года в Гомельской области при непосредственной поддержке государства успешно реализовано 77 гражданских инициатив различной направленности. Это и комплексное благоустройство, и создание спортивно-игровых комплексов, зон массового отдыха, увековечение исторической памяти и сбережение нематериального культурного наследия", - рассказала Екатерина Зенкевич. "Практика показывает, что гражданские инициативы стали эффективным инструментом конструктивного взаимодействия между населением и органами власти. За три года в Гомельской области при непосредственной поддержке государства успешно реализовано 77 гражданских инициатив различной направленности. Это и комплексное благоустройство, и создание спортивно-игровых комплексов, зон массового отдыха, увековечение исторической памяти и сбережение нематериального культурного наследия", - рассказала Екатерина Зенкевич.





Она обратила внимание на то, что благодаря личной поддержке председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко предложения по увеличению финансирования из областного бюджета количество реализованных проектов в этом году увеличилось в 1,5 раза.

Важным этапом системной работы Екатерина Зенкевич считает образовательный проект "Школа регионального развития". "Этот курс стал примером целевой подготовки председателей местных советов депутатов, органов территориального общественного самоуправления, инициативных граждан. Сегодня более 60 лидеров местного самоуправления способны профессионально переводить конструктивные идеи граждан в формат готовых проектных решений", - отметила она. Важным этапом системной работы Екатерина Зенкевич считает образовательный проект "Школа регионального развития". "Этот курс стал примером целевой подготовки председателей местных советов депутатов, органов территориального общественного самоуправления, инициативных граждан. Сегодня более 60 лидеров местного самоуправления способны профессионально переводить конструктивные идеи граждан в формат готовых проектных решений", - отметила она.





"Значительная часть наших проектов инициирована и воплощена в жизнь в сельской местности. Как неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко, "в селах необходимо создавать условия не хуже, чем в городе, потому что без деревни не будет государства". Создавая современную инфраструктуру в агрогородках, мы сохраняем и экономический, и демографический потенциал нашей земли", - убеждена Екатерина Зенкевич.