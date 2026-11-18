18 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На развитие инфраструктуры Витебской области в этом году было направлено около 3 млрд рублей, в следующем году объем финансирования существенно вырастет. Об этом сообщил на пресс-конференции в Медиацентре Витебской области заместитель председателя Витебского облисполкома Петр Белусь, передает корреспондент БЕЛТА.



В Витебске и других населенных пунктах области активно обновляли улично-дорожную сеть. На эти цели объем финансирования вырос на 20% по сравнению с прошлогодним периодом. В Миорах, который принял областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкі", преобразили городскую среду, инженерно-транспортную сеть, жилищный фонд и социальные объекты. Параллельно велась активная работа по благоустройству дворовых территорий. Особенно заметны эти изменения в районных центрах.



В области активно обновляют общественный транспорт. "В этом году приобретено 75 единиц (2 трамвая, 56 автобусов, остальные - троллейбусы), а всего до конца года планируется закупить 126 машин. На следующий год поставлена задача приобрести еще более 100 единиц нового транспорта. Кроме того, регион делает ставку на экологический транспорт: в Новополоцке успешно реализован пилотный проект по эксплуатации около 30 электробусов увеличенной вместимости. За два года техника показала высокую экономическую и экологическую эффективность", - подчеркнул Петр Белусь.



На вопрос корреспондента БЕЛТА о планах по реализации проекта трамвайного сообщения между Новополоцком и Полоцком, который предложила председатель Совета Республики Наталья Кочанова (эту инициативу поддержал глава государства), Петр Белусь ответил, что уже создана рабочая группа. Сейчас составляется экономическое обоснование. Вероятность реализации проекта очень высокая. В какой период и в какой форме - покажет время, когда будут произведены расчеты. Прорабатывается возможность строительства многоэтажной застройки вдоль будущих трамвайных линий. Следовательно, новым видом транспорта сможет воспользоваться большее количество граждан. Вопрос находится на стадии проработки и изучается комплексно.



Петр Белусь добавил, что не прекращается строительство и обновление крупных социальных объектов. Один из самых значимых, возведение которого стартовало в этом году, - оздоровительный комплекс в микрорайоне Билево, которого давно не хватало областному центру. Ведется модернизация Витебской областной больницы, которая продолжится и в 2027 году, строительство поликлиники в Полоцке. В следующем году особое внимание уделят обновлению мостовых сооружений в Витебске. В частности, планируется реконструкция Октябрьского моста в районе площади Свободы, ведется разработка проектной документации по поводу моста Блохина. В микрорайоне Тарный планируется построить отдельную дорогу с путепроводом под железнодорожными путями.-0-