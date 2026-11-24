24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почему перед зимой верхушки молодых сосен приобрели необычный окрас в лесах страны, рассказали БЕЛТА в Гомельском государственном производственном лесохозяйственном объединении.



В эти дни верхушки молодых сосен на обновленных участках отличаются окрасом. Эти части деревцев выглядят так, будто их покрасили. Лесоводы предупредили: это не болезнь и не повреждения. Так лесоводы Жлобинского лесхоза заботятся о будущем лесе. Как подчеркнули в Гомельском государственном производственном лесохозяйственном объединении, такую обработку делают практически во всех лесхозах юго-восточного региона, а также по стране.



В эти дни в лесничествах страны завершают важный этап - обработку специальными биотехническими средствами (репеллентами) несомкнувшихся лесных культур и молодняков. "С наступлением холодов дикие копытные животные - лоси, олени, косули - начинают активно искать корм. Сочные молодые побеги сосны для этих лесных гурманов - любимое лакомство. Один укус может погубить крошечное деревце или сильно замедлить его рост. Защита работает безопасно для всех. Биотехнические препараты абсолютно безвредны и для самих деревьев, и для лесных обитателей. Их эффект в том, что они отпугивают животных специфическим запахом и вкусом", - рассказали в Жлобинском лесхозе.



Эту обработку лесоводы проводят раз в год. Кропотливый процесс начинают еще в сентябре и завершают с наступлением первых заморозков. Такая мера позволяет защитить молодняк на всю зиму. "Мы стараемся сберечь каждое деревце, ведь большой и сильный лес начинается с нашей ежедневной заботы о самом маленьком побеге", - подчеркнули в Жлобинском лесхозе.-0-