Побили личные рекорды. Определены победители самой тяжелой дистанции Могилевского марафона

Среди мужчин 42 км первым преодолел Владислав Прямов. Он многократный чемпион этих соревнований и в этом году еще раз подтвердил свое звание. В прошлом году поставил рекорд трассы, а в этот раз - установил новый. Дистанцию он преодолел за 2 часа 16 минут и 34 секунды.

Спортсмен подчеркнул, что быть первым - всегда приятно, но ни одна победа не дается легко. Ведь это упорная и серьезная подготовка, правильный настрой и мотивация.

"На дистанции прежде всего боролся с собой. Немного не хватило подготовки. С самого старта бежали вместе с Никитой Чаховским (он финишировал вторым. - Прим. БЕЛТА), оторвался уже на второй половине, - рассказывает победитель. - В этом году нам повезло с погодой: меньше ветра, трасса сухая, сцепление лучше". "На дистанции прежде всего боролся с собой. Немного не хватило подготовки. С самого старта бежали вместе с Никитой Чаховским (он финишировал вторым. - Прим. БЕЛТА), оторвался уже на второй половине, - рассказывает победитель. - В этом году нам повезло с погодой: меньше ветра, трасса сухая, сцепление лучше".

Он выразил благодарность своим тренерам, всем, кто поддерживал его на протяжении всего пути и сегодняшнего марафона. В их числе - его девушка Татьяна Павлюкова, которого до этого стала третьей на дистанции 10 км. Владислав Прямов признался, что уже купил кольцо для нее, чтобы сделать предложение руки и сердца. А Татьяна добавила, что ответом на такое предложение будет однозначное "да". Он выразил благодарность своим тренерам, всем, кто поддерживал его на протяжении всего пути и сегодняшнего марафона. В их числе - его девушка Татьяна Павлюкова, которого до этого стала третьей на дистанции 10 км. Владислав Прямов признался, что уже купил кольцо для нее, чтобы сделать предложение руки и сердца. А Татьяна добавила, что ответом на такое предложение будет однозначное "да".

Первой среди девушек марафонскую дистанцию преодолела Вероника Важник, представляющая сразу два региона - Минск и Гродненскую область. Спортсменка побила и личный рекорд почти на минуту - дистанцию преодолела за 2 часа 37 минут и 59 секунд. Могилевский международный марафон стал для нее третьим марафоном за полгода. Первой среди девушек марафонскую дистанцию преодолела Вероника Важник, представляющая сразу два региона - Минск и Гродненскую область. Спортсменка побила и личный рекорд почти на минуту - дистанцию преодолела за 2 часа 37 минут и 59 секунд. Могилевский международный марафон стал для нее третьим марафоном за полгода.

"Самыми сложными были последние 10 км. Там надо было поддерживать темп. Я очень старалась, - делится она. - Наверное, это самый лучший марафон, который у меня получился. Я очень счастлива. Спасибо тренерам за подготовку и всем, кто поддерживал на дистанции". "Самыми сложными были последние 10 км. Там надо было поддерживать темп. Я очень старалась, - делится она. - Наверное, это самый лучший марафон, который у меня получился. Я очень счастлива. Спасибо тренерам за подготовку и всем, кто поддерживал на дистанции".

Погода в этом году помогала спортсменам. "В прошлом году было очень холодно, тогда сильно мерзли. А в этот раз все идеально", - подытожила она.-0- Погода в этом году помогала спортсменам. "В прошлом году было очень холодно, тогда сильно мерзли. А в этот раз все идеально", - подытожила она.-0-





Фото Олега Фойницкого

27 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На Могилевском международном марафоне определили победителей самой тяжелой дистанции соревнований, передает корреспондент БЕЛТА.