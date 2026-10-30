По вкусу - как у Президента. В Могилеве отпраздновали победу своего каравая-миллионника и устроили дегустацию

Ирина Ладыгина шла с коллегами после работы. "Увидели дым - подумали, что пожар, - смеются женщины. - А тут оказалось такое мероприятие. Вот молодцы, так настроение подняли и дали возможность подкрепиться". На вопрос, болели ли они за местный каравай, ответ был однозначным: "Конечно, всей душой". Женщины признавались, что верили в своих мастеров. "У нас самый отличный и красивый каравай, он такой украшенный - замечательно", - отмечала Ирина. Ирина Ладыгина шла с коллегами после работы. "Увидели дым - подумали, что пожар, - смеются женщины. - А тут оказалось такое мероприятие. Вот молодцы, так настроение подняли и дали возможность подкрепиться". На вопрос, болели ли они за местный каравай, ответ был однозначным: "Конечно, всей душой". Женщины признавались, что верили в своих мастеров. "У нас самый отличный и красивый каравай, он такой украшенный - замечательно", - отмечала Ирина.

Восторг эта акция вызвала и у школьников. Компания девочек возвращалась домой после уроков и не смогла пройти мимо сладкого стола. "От такого удовольствия отказываться нельзя", - переглядываясь, говорили они. Девочки рассказали, что за победу Могилевской области болела вся их гимназия №3. "Гордимся нашей областью за то, что она выиграла. Вместе - мы сила", - добавила София Горощенко. Восторг эта акция вызвала и у школьников. Компания девочек возвращалась домой после уроков и не смогла пройти мимо сладкого стола. "От такого удовольствия отказываться нельзя", - переглядываясь, говорили они. Девочки рассказали, что за победу Могилевской области болела вся их гимназия №3. "Гордимся нашей областью за то, что она выиграла. Вместе - мы сила", - добавила София Горощенко.

Итоговый результат впечатлил: вес каравая составил около 100 кг, а высота достигла полутора метров. Итоговый результат впечатлил: вес каравая составил около 100 кг, а высота достигла полутора метров.

Сам каравай-победитель, который испекли на могилевском предприятии "Домочай", конечно, остался в Минске украшать Дворец Независимости. Чтобы люди могли прочувствовать шедевр, мастера приготовили аналогичные по вкусу караваи для дегустации. "Хлеб всегда объединял людей. И этот конкурс показал, насколько единой может быть наша область, - говорит генеральный директор предприятия Ольга Тимофеенко. - Спасибо всем за признание, за каждый голос! Мы счастливы, что смогли прославить Могилевщину на всю республику".Ее слова звучали как главная мысль всего происходящего на площади Единства. Атмосфера здесь была по-настоящему теплой и домашней, несмотря на осеннюю прохладу. "Каравай, конечно, великолепный и очень вкусный, - поделилась впечатлениями могилевчанка Тамара Светоносова. - Мы знаем, что он победил в битве, что занял первое место и находится во Дворце Независимости. Просто проходили мимо и решили попробовать вместе с чаем. Оказалось очень вкусно". Ее собеседник Валерий Бобков добавил, что такие акции поднимают настроение горожанам. А также он следил за ходом конкурса в Telegram-канале "Пул Первого" и был искренне рад результату.Помимо каравая, на площади можно было продегустировать хлеб, пряники, печенье - и все это с горячим чаем. Угощались все. А кто-то и по несколько раз.За каждой такой победой стоит кропотливый труд десятков людей. Чтобы понять цену победы, нужно заглянуть в цеха компании-производителя. Именно здесь создавался тот самый каравай-миллионник, который покорил сердца жителей всей страны. Главный технолог предприятия Светлана рассказала, что в основе этого произведения лежит ежедневная и напряженная работа. "Каравай готовится из сдобного дрожжевого теста на опаре, - пояснила специалист. - Мы используем только качественные ингредиенты: муку пшеничную высшего сорта нового урожая, сахар и сливочное масло. Именно такая технология гарантирует насыщенный вкус и аромат".При участии Могилевского облисполкома готовиться к конкурсу начали за пару месяцев. Сначала мастера нарисовали несколько набросков, выбрали самый красивый вариант. После чего пекари взялись за дело. Сама работа заняла две недели. Труднее всего пришлось с украшениями, их нужно было вручную вылепить из теста. Такой огромный каравай невозможно испечь целиком, поэтому каждый ярус выпекали отдельно. В самом конце их собрали вместе, как конструктор, и украсили готовыми деталями."Для меня наш каравай - настоящая живописная картина, - делится впечатлениями заместитель генерального директора по идеологической работе компании. - В нем отражены красота и богатство полей, тяжелый труд хлеборобов и образ белорусской женщины. Ведь 2026 год объявлен Годом белорусской женщины, и мы хотели запечатлеть это в деталях. Правую сторону каравая огибает волнообразное плетение: оно символизирует не только красоту белорусской природы - наши реки и озера, но и косы женщин-тружениц". Она подчеркнула, что создание такого изделия объединяет людей. "Этот каравай - воплощение нашего общего праздника урожая", - резюмировала заместитель гендиректора.Пекарь Елена также поделилась секретами создания шедевра. Изделие получилось технически очень сложным: оно требовало кропотливой ручной работы - множество мелких деталей нужно было вырезать и вылепить индивидуально. Весь процесс строился на слаженной командной работе. Пекари вместе месили тесто и выпекали заготовки, на что уходило более трех часов. Затем давали им остыть и "выстояться". Украшали каждый ярус по отдельности, и лишь потом собирали все в единую композицию.Конечно, были и волнения. Нужно было успеть в оговоренные сроки и благополучно доставить большое изделие из Могилева в Минск. Путь неблизкий, и риск повреждения всегда существует. Но команда работала с хорошим настроением. "Мы убеждены: если работать с негативом, тесто даже не поднимется, - говорит Елена. - Поэтому в каждый процесс мы вкладываем душу. Приятно, что работу высоко оценили".Эта победа заслуга всей Могилевской области и ее хлеборобов, которые работают от зари до зари и делают все, чтобы на столах белорусов всегда пахло свежим хлебом. А еще создатели каравая выразили глубокую благодарность хлеборобам. Без тяжелого труда аграриев ингредиентов для создания шедевра просто бы не было.Татьяна СЕЛЕДЦОВА,фото автора и предприятия "Домочай",БЕЛТА.-0-