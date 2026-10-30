По вкусу - как у Президента. В Могилеве отпраздновали победу своего каравая-миллионника и устроили дегустацию

Сам каравай-победитель, который испекли на могилевском предприятии "Домочай", конечно, остался в Минске украшать Дворец Независимости. Чтобы люди могли прочувствовать шедевр, мастера приготовили аналогичные по вкусу караваи для дегустации. "Хлеб всегда объединял людей. И этот конкурс показал, насколько единой может быть наша область, - говорит генеральный директор предприятия Ольга Тимофеенко. - Спасибо всем за признание, за каждый голос! Мы счастливы, что смогли прославить Могилевщину на всю республику".
Ее слова звучали как главная мысль всего происходящего на площади Единства. Атмосфера здесь была по-настоящему теплой и домашней, несмотря на осеннюю прохладу. "Каравай, конечно, великолепный и очень вкусный, - поделилась впечатлениями могилевчанка Тамара Светоносова. - Мы знаем, что он победил в битве, что занял первое место и находится во Дворце Независимости. Просто проходили мимо и решили попробовать вместе с чаем. Оказалось очень вкусно". Ее собеседник Валерий Бобков добавил, что такие акции поднимают настроение горожанам. А также он следил за ходом конкурса в Telegram-канале "Пул Первого" и был искренне рад результату.
Ирина Ладыгина шла с коллегами после работы. "Увидели дым - подумали, что пожар, - смеются женщины. - А тут оказалось такое мероприятие. Вот молодцы, так настроение подняли и дали возможность подкрепиться". На вопрос, болели ли они за местный каравай, ответ был однозначным: "Конечно, всей душой". Женщины признавались, что верили в своих мастеров. "У нас самый отличный и красивый каравай, он такой украшенный - замечательно", - отмечала Ирина.
Восторг эта акция вызвала и у школьников. Компания девочек возвращалась домой после уроков и не смогла пройти мимо сладкого стола. "От такого удовольствия отказываться нельзя", - переглядываясь, говорили они. Девочки рассказали, что за победу Могилевской области болела вся их гимназия №3. "Гордимся нашей областью за то, что она выиграла. Вместе - мы сила", - добавила София Горощенко.
Помимо каравая, на площади можно было продегустировать хлеб, пряники, печенье - и все это с горячим чаем. Угощались все. А кто-то и по несколько раз.
Итоговый результат впечатлил: вес каравая составил около 100 кг, а высота достигла полутора метров.
"Для меня наш каравай - настоящая живописная картина, - делится впечатлениями заместитель генерального директора по идеологической работе компании. - В нем отражены красота и богатство полей, тяжелый труд хлеборобов и образ белорусской женщины. Ведь 2026 год объявлен Годом белорусской женщины, и мы хотели запечатлеть это в деталях. Правую сторону каравая огибает волнообразное плетение: оно символизирует не только красоту белорусской природы - наши реки и озера, но и косы женщин-тружениц". Она подчеркнула, что создание такого изделия объединяет людей. "Этот каравай - воплощение нашего общего праздника урожая", - резюмировала заместитель гендиректора.
Пекарь Елена также поделилась секретами создания шедевра. Изделие получилось технически очень сложным: оно требовало кропотливой ручной работы - множество мелких деталей нужно было вырезать и вылепить индивидуально. Весь процесс строился на слаженной командной работе. Пекари вместе месили тесто и выпекали заготовки, на что уходило более трех часов. Затем давали им остыть и "выстояться". Украшали каждый ярус по отдельности, и лишь потом собирали все в единую композицию.
Конечно, были и волнения. Нужно было успеть в оговоренные сроки и благополучно доставить большое изделие из Могилева в Минск. Путь неблизкий, и риск повреждения всегда существует. Но команда работала с хорошим настроением. "Мы убеждены: если работать с негативом, тесто даже не поднимется, - говорит Елена. - Поэтому в каждый процесс мы вкладываем душу. Приятно, что работу высоко оценили".
Эта победа заслуга всей Могилевской области и ее хлеборобов, которые работают от зари до зари и делают все, чтобы на столах белорусов всегда пахло свежим хлебом. А еще создатели каравая выразили глубокую благодарность хлеборобам. Без тяжелого труда аграриев ингредиентов для создания шедевра просто бы не было.
Татьяна СЕЛЕДЦОВА,
фото автора и предприятия "Домочай",
БЕЛТА.-0-