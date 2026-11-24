24 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинским межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили БЕЛТА в УСК по Брестской области.



В начале ноября 18-летней девушке позвонили в мессенджере Telegram. Собеседник представился сотрудником "отдела цифровой безопасности" и сообщил, что в ее квартире будет проведен обыск, но перед этим необходимо задекларировать все денежные средства. Потерпевшая взяла сбережения родителей и показала их киберпреступникам по видеосвязи. Затем аферисты сказали, что сотрудники местных банков загружены работой, поэтому деньги нужно доставить самостоятельно в Москву. Пинчанка приехала в столицу России на поезде и передала сбережения курьеру.



Вернувшись домой, девушка ничего не рассказала семье. Пропажу родственники вскоре обнаружили сами: не хватало почти 7 тыс. евро и 200 тыс. российских рублей. Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.-0-