По требованию прокурора Гродно вдове погибшего на производстве работника выплатили 80 тыс. рублей

21 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродно при рассмотрении обращения местной жительницы выявила грубые нарушения законодательства о труде в деятельности одного из предприятий. После вмешательства ведомства вдове погибшего на производстве работника выплатили 80 тыс. рублей материальной помощи, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.





Женщина дважды обращалась в организацию с заявлениями о выплате материальной помощи в связи со смертью ее супруга. Мужчина погиб из-за производственной травмы, которую получил в декабре 2024 года. Вместе с тем на предприятии отказали вдове в выплате, мотивируя тем, что в момент травмирования работник находился в состоянии алкогольного опьянения.





В ведомстве отметили, что решение нанимателя признано нарушающим права и законные интересы членов семьи погибшего работника. "В действовавшем на предприятии коллективным договоре предусмотрено, что в случае гибели работника из-за производственной травмы наниматель выплачивает его семье единовременную материальную помощь в размере 120 среднемесячных зарплат погибшего. При нахождении работника, умершего от производственной травмы, в состоянии алкогольного опьянения выплаты не производятся вне зависимости от наличия вины нанимателя", - отметили в прокуратуре.





Во время расследования уполномоченными госорганами несчастного случая на производстве факт нахождения работника в состоянии алкогольного опьянения не нашел своего подтверждения. Поскольку права и законные интересы члена семьи работника были необоснованно ущемлены, прокурор Гродно вынес предписание в адрес руководителя предприятия, в котором потребовал повторно рассмотреть обращение супруги погибшего. По результатам принято решение о выплате материальной помощи вдове.-0-