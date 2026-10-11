По названиям этого танца можно изучать географию Гродненщины. Как в регионе возродили кадриль





Этот танец - кадриль. Многие его разновидности внесены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. А в 2026 году масштабным элементом списка стала традиция исполнения народного танца "Кадриль" в Гродненской области. В него включен ряд аутентичных местных вариантов бытового танца под живую музыку, сохранивших региональный стиль, манеру и особенности. Об истории кадрили на Гродненщине, ее возрождении и новом расцвете корреспонденту БЕЛТА рассказали в областном центре народного творчества.

Вопрос о том, за что любят кадриль, у тех, кто хоть однажды ее видел, не возникает. Задорный, веселый, часто даже шутливый танец не оставляет никого равнодушным: глаза улыбаются, а ноги так и просятся в пляс. Именно потому кадриль исполняют десятки любительских ансамблей на Гродненщине, но каждый при этом - по-своему, с теми особенностями, которые привнесли в нее на протяжении многих лет старшие поколения земляков.

Именно богатство и разнообразие принеманских кадрилей привлекло внимание специалистов-исследователей. Совместная работа привела к тому, что традиция исполнения народного танца "Кадриль" в Гродненской области стала элементом Государственного списка историко-культурных ценностей. Именно богатство и разнообразие принеманских кадрилей привлекло внимание специалистов-исследователей. Совместная работа привела к тому, что традиция исполнения народного танца "Кадриль" в Гродненской области стала элементом Государственного списка историко-культурных ценностей.





"Гродненские кадрили - отличительный образец традиционной народной хореографии Принеманья. Этот бытовой парно-групповой танец исполняется в быстром темпе с участием любого количества пар. Все движения идут по кругу - по солнцу, - рассказывает заместитель директора Гродненского областного методического центра народного творчества Наталья Романович. - Танец имеет большую историю. Еще в XVII веке он был известен в Англии как контрданс. В Беларуси кадриль народ ассимилировал под себя в каждой местности. Именно в таких национально-характерных формах она исполняется сегодня: "Тудоровская", "Лядковская", "Загорская" в Кореличском районе, "Отминовская" и "Мостищинская" в Новогрудском, "Воловицкая" в Ошмянском, "Грабовская" в Зельвенском и другие".

Как отмечает исследовательница, в Принеманье пик популярности кадрили пришелся на 30-50-годы ХХ века, без них не обходились на посиделках и свадьбах. Именно из живой бытовой практики танец пришел в репертуар местных сценических фольклорных коллективов разных возрастов, таких как "Наследие" и "Топотуха" в Кореличском районе, "Скарбница" и "Житница" в Ошмянском районе, "Свитязь" в Новогрудском районе и многих других. Так сложился и работает механизм передачи культурного опыта от поколения к поколению. Как отмечает исследовательница, в Принеманье пик популярности кадрили пришелся на 30-50-годы ХХ века, без них не обходились на посиделках и свадьбах. Именно из живой бытовой практики танец пришел в репертуар местных сценических фольклорных коллективов разных возрастов, таких как "Наследие" и "Топотуха" в Кореличском районе, "Скарбница" и "Житница" в Ошмянском районе, "Свитязь" в Новогрудском районе и многих других. Так сложился и работает механизм передачи культурного опыта от поколения к поколению.





Хорошо исполненная кадриль вызывает неизменный восторг публики, создавая впечатление легкости и почти полета. При этом, как говорят артисты, танцевать ее совсем не просто. К примеру, имеющая статус нематериальной историко-культурной ценности "Котчинская кадриль" включает 20 фигур - "шен", "мышка", "полька", "мостик", "ручей" и другие. Танец имеет свой сценарий: каждая пара по очереди повторяет движения, а музыкальные периоды и повторы танцевальных фигур не соответствуют друг другу - окончание хореографической части не совпадает с музыкальной. В ней сохраняются пластические элементы и образцы народной хореографии, использовавшиеся на праздниках народного календаря, свадебном и крестинном обрядах. Сегодня эту родившуюся в деревне Котчино Мостовского района разновидность кадрили исполняет самодеятельный ансамбль "Родничок" из соседней деревни Озерки.

Свой почти вековой путь имеет "Грабовская кадриль", получившая название от деревни Грабово в Зельвенском районе. "Известно, что танец бытовал на Зельвенщине уже в начале 30-х годов XX века. В 1972 году в Грабово создали самодеятельный танцевальный коллектив, который активно выступал на районных и областных смотрах художественной самодеятельности. В "Грабовской кадрили" восемь колен: "кадриль Грабовская заводная", "круг и шен", "платочек", "целование", "мышка", "обэрок", "веночек", "воротцы". У исполнителей - оригинальные местные народные костюмы", - знакомит с еще одной кадрилью из Списка нематериального культурного наследия Наталья Романович. Свой почти вековой путь имеет "Грабовская кадриль", получившая название от деревни Грабово в Зельвенском районе. "Известно, что танец бытовал на Зельвенщине уже в начале 30-х годов XX века. В 1972 году в Грабово создали самодеятельный танцевальный коллектив, который активно выступал на районных и областных смотрах художественной самодеятельности. В "Грабовской кадрили" восемь колен: "кадриль Грабовская заводная", "круг и шен", "платочек", "целование", "мышка", "обэрок", "веночек", "воротцы". У исполнителей - оригинальные местные народные костюмы", - знакомит с еще одной кадрилью из Списка нематериального культурного наследия Наталья Романович.





А самый примечательный факт - то, что на сегодняшний день местную кадриль, которую начали возрождать в 1970-е годы, может исполнить каждый третий житель Зельвенского района, а это более нескольких тысяч зельвенцев разных поколений.





В Щучинском районе все знают "Дембровскую кадриль", которая также была восстановлена в 1972 году местными жителями. Ее самобытность - в акценте на фигурах-полукольцах и непрерывной смене пар, отсутствии паузы между коленами. Самый оригинальный ее элемент - "бег с подбрасыванием ног вперед".





Как же на Гродненщине пришли к тому, что кадриль не просто вернули к жизни, но и вывели на второй пик популярности, теперь уже как образец сценического искусства, основанного на народных традициях?

"Наиболее распространенные и востребованные модели преемственности традиции - проведение мастер-классов в учреждениях культуры и образования, во время недель традиционной культуры, тематических семинаров, творческих проектов, брендовых мероприятий, фестивалей, таких как региональный фестиваль традиционной культуры "Скарбы Гродзеншчыны", областной фестиваль регионального фольклора "Панямоння жыватворныя крынiцы", областной фестиваль-праздник "Танцуем па-даўнейшаму", областной открытый фестиваль народного творчества "Августовский канал приглашает друзей" и другие. В коллективы любительского творчества активно привлекается молодежь. И самое оптимистичное то, что во многих регионах Гродненщины кадриль все больше начинают танцевать на местных, семейных праздниках и в круг выходят самые обычные люди - так, как когда-то делали их матери и бабушки". "Наиболее распространенные и востребованные модели преемственности традиции - проведение мастер-классов в учреждениях культуры и образования, во время недель традиционной культуры, тематических семинаров, творческих проектов, брендовых мероприятий, фестивалей, таких как региональный фестиваль традиционной культуры "Скарбы Гродзеншчыны", областной фестиваль регионального фольклора "Панямоння жыватворныя крынiцы", областной фестиваль-праздник "Танцуем па-даўнейшаму", областной открытый фестиваль народного творчества "Августовский канал приглашает друзей" и другие. В коллективы любительского творчества активно привлекается молодежь. И самое оптимистичное то, что во многих регионах Гродненщины кадриль все больше начинают танцевать на местных, семейных праздниках и в круг выходят самые обычные люди - так, как когда-то делали их матери и бабушки".





Лилия НОВИЦКАЯ,

фото Гродненского ОМЦН,

БЕЛТА.-0-