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"По кличке Жэс": служебная собака стала участником профилактической акции минской милиции в общежитии

Опубликовано:

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Регионы
26 сентября 2026, 23:15

"По кличке Жэс": служебная собака стала участником профилактической акции минской милиции в общежитии

Фото Московского РУВД Минска
Фото Московского РУВД Минска
Фото Московского РУВД Минска
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции провели профилактическое мероприятие в общежитии №2 в Минске в рамках комплекса оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков, который проходит в столице с 19 по 27 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с сотрудниками милиции в общежитие приехал кинолог ГУВД Мингорисполкома со служебной собакой по кличке Жэс. Собака обследовала комнаты и помещения общежития. Запрещенных веществ обнаружено не было.

Как отметил заместитель начальника ИДН подполковник милиции Евгений Дымский, студенты проявили интерес к работе кинолога и служебной собаки. Молодые люди задавали вопросы о службе, фотографировались с Жэс. 

Во время встречи правоохранители также напомнили студентам о правилах личной безопасности. В частности, Евгений Дымский обратил внимание на необходимость использовать световозвращающие элементы в темное время суток. Отдельно обсуждалась сохранность личных вещей. Милиционер рассказал о случаях, когда студенты находили в общежитии забытые телефоны и сумки и передавали их на пост охраны. Он также напомнил об ответственности за присвоение чужого имущества.

Оперуполномоченный ОНиПТЛ капитан милиции Иван Онищенко рассказал об угрозах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе о вовлечении молодежи в противоправную деятельность через предложения о заработке в интернете. Он призвал студентов внимательно относиться к объявлениям о работе курьерами и другой деятельности, которая может быть связана с распространением наркотиков.

Правоохранители также предупредили об ответственности за размещение на зданиях рекламы интернет-магазинов, распространяющих запрещенные вещества, и напомнили о необходимости соблюдать требования законодательства. За распространение запрещенных веществ предусмотрена уголовная ответственность и наказание от шести лет лишения свободы.

Профилактическая встреча прошла в формате диалога. Студенты смогли задать сотрудникам милиции вопросы, касающиеся безопасности, правовой ответственности и работы кинологической службы.-0-
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