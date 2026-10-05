Площади озимых зерновых культур увеличили в Брестской области 

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области увеличили посевы озимых пшеницы и ячменя. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.



В юго-западном регионе под озимые зерновые культуры на зерно в этом году отвели 275 тыс. га. Запланированный их сев уже выполнен. "К уровню прошлого года в области расширили площади озимых зерновых более чем на 20 тыс. га. Кроме того, изменена и структура в разрезе культур. Уменьшен удельный вес посевов озимой ржи. Ее урожайность - самая низкая среди всех озимых зерновых культур на зерно", - рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию.



Специалисты заверили, что зерна ржи будет в достатке. Под этой культурой сейчас практически пятая часть площадей с зерновыми. На долю пшеницы и тритикале приходится по 33%, на ячмень - 16%. "Изменяем структуру посевных площадей, поскольку урожайность озимых на 5-10 ц/га выше, чем яровых зерновых. Меньше сеем яровых, а больше озимых. Тем самым на одной и той же площади получаем выше урожай", - пояснили в облсельхозпроде.



Аграрии Брестской области параллельно активно занимаются уходовыми работами на посевах озимого рапса. Хозяйства региона на 18% площадей убрали кукурузу на зерно, намолотили 81 тыс. т. Продолжают ее убирать и на корм. На полях накопали 282 тыс. т сахарной свеклы (42%). С одного круга получают 416 центнеров сладких корнеплодов. Картофеля в регионе собрали уже 95 тыс. т, убрано 70% площадей. В закрома отправляют также капусту, морковь, лук, столовую свеклу. Овощей собрано 34 тыс. т. Осталось убрать чуть более половины площадей. "Урожайность картофеля и овощей выше уровня прошлого года", - уточнили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию.-0-