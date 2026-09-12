Платформа для самовыражения и развития. В Минске проходит молодежный фестиваль субкультур

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парке культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября проходит Минский городской фестиваль субкультур "Код культуры", передает корреспондент БЕЛТА.Отметить День города молодежь собралась на фестивале субкультур, организованном Минским городским комитетом БРСМ. Мероприятие стало платформой для самовыражения и объединения различных направлений уличной культуры, формируя новый код столицы.На главной сцене фестиваля прошел конкурс "Битва диджеев", на протяжении всего дня звучат выступления молодых артистов, рэперов и рок-групп. Ярким украшением праздника стало косплей-дефиле, где участники продемонстрировали свои костюмы. 21-летняя минчанка Яна Олейник пришла в образе главной героини Мао Мао из аниме "Монолог фармацевта". "Мой персонаж занимается врачеванием, она мне очень нравится и подходит по характеру. Хочется больше подобных мероприятий, где ты можешь побыть в косплее, их очень мало. Здесь можно пообщаться, потусить и просто хорошо провести время", - поделилась девушка.Молодежь также проявила свои творческие способности, рисуя граффити на фанерных конструкциях и посещая мастер-класс по манге - эта локация стала для Яны любимой. Вечером она планирует продолжить празднование Дня города с друзьями, гуляя вдоль улицы Немига. По мнению девушки, это место особенно красиво в это время. "Минск - мой родной город, которому я желаю только процветания. Я им очень дорожу, здесь все мои близкие и друзья. Празднование Дня города ежегодно очень запоминается и дарит множество положительных эмоций", - подчеркнула Яна Олейник.Программа фестиваля не ограничилась творчеством и музыкой. На спортивной площадке проходят мастер-классы по скейтбордингу, футбольному фристайлу, паркуру, стрит воркауту и товарищеские матчи по стритболу. Фестиваль также привлек гостей из других стран. 23-летний Леон Лапян пару дней назад прибыл в столицу Беларуси из Эстонии. "Побывал в музее скейтбординга, я сам катаюсь на скейте, обожаю эту субкультуру. Впервые посетил парк имени 50-летия Великого Октября, посмотрел, как катаются ребята. На фестивале уровень участников очень высокий", - отметил парень.Для него скейтбординг - площадка для общения и обмена эмоциями друг с другом. Как спортсмен он особенно отметил выбранное место для проведения мероприятия: "Вокруг сосны - это чистый воздух для ребят, что немаловажно. Хорошая возможность двигаться, намного легче преодолевать физические нагрузки - это неоспоримый плюс для этого спорта".Леон был впечатлен красотой Минска и планировал продолжить вечер на праздничном концерте в центре столицы. "Минск - невероятно красивый, прекрасный и многогранный город. Есть столько выбора, куда сходить и что посмотреть. Крайне приветливые люди, очень чисто. Мне нравится, что даже в метро незнакомые люди двери придерживают. Это очень круто", - поделился впечатлениями скейтбордист.Организаторы фестиваля подчеркнули, что молодежь не только демонстрирует свои таланты, но и готова ими делиться с другими. "Они открытые, направлены на созидание и развитие. И они готовы привлекать и увлекать каждого. Когда мы провели первый молодежный фестиваль субкультур в июне, был большой заряд. Затем к нам пришли ребята с предложением о проведении соревнований по паркуру. Сегодняшние локации также были предложены самой молодежью. Общаясь с ребятами, мы понимаем, что это можно масштабировать еще больше, у них есть такой запрос. В БРСМ можно обратиться со своей инициативой, и мы обязательно ее реализуем", - рассказали в Минском городском комитете БРСМ.-0-