14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ивьевского района направила в суд уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя - ему инкриминировано нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили БЕЛТА в прокуратуре Гродненской области.
Согласно материалам дела, утром 21 июня 2026 года около 4.50 обвиняемый, не имея права управления транспортными средствами, управлял автомобилем Honda Civic, будучи пьяным. На переднем сиденье машины находился владелец автомобиля, с которым обвиняемый вместе выпивал. Пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.
Двигаясь по 13-му км автодороги Р135, водитель разогнался до 202 км/ч. Он проигнорировал дорожные знаки, предупреждающие об опасном участке дороги, и потерял контроль над автомобилем. При повороте направо мужчина не справился с управлением: иномарка вылетела в кювет и врезалась в опору линии электропередачи. В результате 37-летнему пассажиру автомобиля Honda Civic были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте.
Осознав произошедшее и пытаясь избежать ответственности, водитель сообщил правоохранителям, что за рулем автомобиля находился погибший. Однако следственными действиями удалось доказать обратное.
Уголовное дело находилось в производстве Ивьевского районного отдела Следственного комитета. По результатам изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Ивьевского района согласились с квалификацией действий обвиняемого по ч.4 ст.317 УК. Избранная ранее в отношении обвиняемого мера пресечения в виде заключения по стражу при направлении дела в суд оставлена прокурором без изменения.-0-
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14 сентября 2026, 18:42
Пьяный водитель без прав разогнался до 202 км/ч. Дело о смертельном ДТП в Ивьевском районе направлено в суд
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