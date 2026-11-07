Пьяный перевозил в машине детей: в Оршанском районе задержали водителя

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя, в салоне машины которого находились трое детей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.





Водителя Volkswagen задержали в агрогородке Борздовка. Машиной управлял 62-летний местный житель, в салоне находились четыре пассажира, из них трое - несовершеннолетние.





Во время проверки документов физическое состояние мужчины вызвало подозрение. Проведенное освидетельствование показало наличие в выдыхаемом воздухе без малого полтора промилле алкоголя. Водителя отстранили от управления, автомобиль поместили на охраняемую стоянку.





Нарушитель привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 200 базовых величин, что составляет 9 тыс. рублей. Его также лишили права управления транспортными средствами на 5 лет.-0-