Пьяный бесправник под Пуховичами пытался скрыться от ГАИ





Обнаружив указанное авто, сотрудники подали сигнал об остановке, который нарушитель проигнорировал. Началось преследование. На неоднократные законные требования милиционеров он не реагировал и пытался скрыться. После предупреждений об использовании оружия инспектор произвел прицельные выстрелы по колесам.





За рулем находился 32-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения, ранее лишенный права управления за аналогичное правонарушение. От прохождения освидетельствования он отказался. На бесправника составлено десять административных протоколов. Мужчина водворен в ИВС, его ожидает уголовная ответственность за повторное в течение года нетрезвое вождение. Ford помещен на охраняемую стоянку и подлежит конфискации.





Правоохранители благодарят неравнодушного гражданина за проявленную принципиальную позицию и помощь в предотвращении трагедии на дороге.А также советуют: если вам стало известно, что за руль сел нетрезвый водитель, на проезжей части находится пьяный пешеход либо иной участник дорожного движения - незамедлительно сообщите об этом по телефону 102.-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В милицию поступило сообщение, что в деревне Сутин Пуховичского района передвигается Ford без регистрационных знаков. Водитель, предположительно, находится в нетрезвом состоянии. На место незамедлительно выбыл ближайший наряд ГАИ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.