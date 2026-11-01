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Пьяный бесправник под Пуховичами пытался скрыться от ГАИ

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
01 ноября 2026, 15:29

Пьяный бесправник под Пуховичами пытался скрыться от ГАИ

Скриншот видео МВД
Скриншот видео МВД
Скриншот видео МВД
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В милицию поступило сообщение, что в деревне Сутин Пуховичского района передвигается Ford без регистрационных знаков. Водитель, предположительно, находится в нетрезвом состоянии. На место незамедлительно выбыл ближайший наряд ГАИ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД. 

Обнаружив указанное авто, сотрудники подали сигнал об остановке, который нарушитель проигнорировал. Началось преследование. На неоднократные законные требования милиционеров он не реагировал и пытался скрыться. После предупреждений об использовании оружия инспектор произвел прицельные выстрелы по колесам.

За рулем находился 32-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения, ранее лишенный права управления за аналогичное правонарушение. От прохождения освидетельствования он отказался. На бесправника составлено десять административных протоколов. Мужчина водворен в ИВС, его ожидает уголовная ответственность за повторное в течение года нетрезвое вождение. Ford помещен на охраняемую стоянку и подлежит конфискации. 

Правоохранители благодарят неравнодушного гражданина за проявленную принципиальную позицию и помощь в предотвращении трагедии на дороге.А также советуют: если вам стало известно, что за руль сел нетрезвый водитель, на проезжей части находится пьяный пешеход либо иной участник дорожного движения - незамедлительно сообщите об этом по телефону 102.-0-
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