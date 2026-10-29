Пьяная компания и чужое авто. Следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии под Наровлей

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наровлянский районный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства ДТП с учащимися колледжей в возрасте 18, 17 и 16 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по Гомельской области.



По данным следствия, 25 октября двое приятелей из Наровлянского колледжа поехали на автобусе в Калинковичи. Там они познакомились с местным 17-летним парнем. Молодые люди несколько часов употребляли спиртное, а затем вызвали такси и поехали в Наровлю. Прибыв, пассажиры не расплатились с водителем и убежали.



Позже компания решила покататься по району, воспользовавшись автомобилем своего родственника. Молодые люди проникли во двор частного дома и взяли незапертую Daewoo Nubira. Несмотря на состояние алкогольного опьянения и отсутствие водительского удостоверения, за руль сел 17-летний юноша из Калинковичей. На дороге Наровля - Конотоп он не справился с управлением: автомобиль задел обочину и опрокинулся. Водитель получил телесные повреждения, от которых в те же сутки скончался в больнице. Его пассажиры получили незначительные травмы.



Установлено, что парень из Калинковичей ранее неоднократно попадал в поле зрения Госавтоинспекции за вождение без прав и другие нарушения ПДД. В частности, ночью 20 августа в Калинковичах, будучи пьяным, он пытался скрыться от преследования ГАИ.



Следователи выясняют причины и условия, которые привели к ДТП. Опрашиваются родственники парней и работники учреждений образования, запрошен характеризующий материал на учащихся, назначены экспертные исследования.



Сотрудники СК обращают внимание, что управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Нетрезвый водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и других участников дорожного движения - пассажиров и пешеходов. Недопустимо управлять транспортным средством без прохождения специализированного углубленного обучения в автошколе.-0-