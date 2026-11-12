Пять МТК на 4,2 тыс. голов введены в эксплуатацию в Минской области в текущем году

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2026 году в Минской области введены в эксплуатацию пять молочно-товарных комплексов (МТК) общей мощностью 4,2 тыс. голов и 111 профилакториев мощностью 19,6 тыс. голов. Эта информация была озвучена на заседании исполкома, где были подведены итоги социально-экономического развития Минской области за девять месяцев, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минской области осуществляется строительство (реконструкция) 40 животноводческих объектов. В рамках указа Президента "О развитии мясной отрасли" в Минской области запланировано строительство трех комплексов по выращиванию и откорму бычков общей мощностью 7,8 тыс. голов - в ОАО "Несвижские Островки" и ЗАО "1 Мая" Несвижского района общей мощностью 4,8 тыс. голов, в ОАО "Старица-Агро" Копыльского района мощностью 3 тыс. голов. Сроки реализации проектов - до 2028 года.

На базе ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" в Слуцком районе ведется строительство комплекса по выращиванию бычков на 8,4 тыс. голов. Два здания введены, в них поставлено по 600 голов скота, осуществляется строительство еще 12 объектов. В хозяйствах для обеспечения животноводческой отрасли качественными кормами построено 87 силосно-сенажных траншей общим объемом 214,2 тыс. т, в 2027 году планируется построить 158 траншей на 371,8 тыс. т кормов. На базе ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" в Слуцком районе ведется строительство комплекса по выращиванию бычков на 8,4 тыс. голов. Два здания введены, в них поставлено по 600 голов скота, осуществляется строительство еще 12 объектов. В хозяйствах для обеспечения животноводческой отрасли качественными кормами построено 87 силосно-сенажных траншей общим объемом 214,2 тыс. т, в 2027 году планируется построить 158 траншей на 371,8 тыс. т кормов.





В хозяйствах Минской области закрыты 10 низкопродуктивных молочно-товарных ферм, не соответствующих современным нормам содержания скота.





В 2027 году в области планируется продолжить работу по сокращению непроизводительного выбытия молодняка, обеспечить получение технологических среднесуточных привесов: крупного рогатого скота - не менее 750 г, свиней - не менее 700 г. В 2027 году планируется обеспечить свыше 7,5 тыс. кг молока на корову, а также улучшить качество производимого молока и обеспечить реализацию сортом "экстра" до 75%.-0-





Фото Андрея Синявского