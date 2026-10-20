Пять лет колонии за взятку присудили бывшему главному ветврачу предприятия в Дзержинском районе

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Дзержинского района вынес обвинительный приговор 53-летнему бывшему главному ветеринарному врачу аграрного предприятия, признав его виновным в получении взятки в размере $8 тыс. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.





Бывший главврач ветклиники во время личной встречи с директором коммерческой организации договорился о получении взятки за выбор этой организации при проведении процедуры закупки ветеринарных препаратов в будущем. Мужчина также пообещал содействие в погашении образовавшейся кредиторской задолженности. Во исполнение обещанного он обеспечил проведение расчетов предприятием АПК за ранее поставленные ему частной фирмой ветеринарные препараты.





Впоследствии, 3 февраля 2026 года, он, действуя через иных лиц, неосведомленных о его преступной деятельности, получил на территории Дзержинска от директора коммерческой организации в качестве взятки $8 тыс., которыми распорядился по своему усмотрению.





В судебном заседании он признал свою вину частично, однако добровольно уплатил доход, полученный преступным путем.





С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Дзержинского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.430 Уголовного кодекса бывшему главному ветврачу назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 1 тыс. базовых величин (45 тыс. рублей) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также с совершением юридически значимых действий, на пять лет.





Избранная ранее в отношении него мера пресечения в виде залога изменена на заключение под стражу в зале суда. Кроме того, на основании ч.1 ст.46-1 Уголовного кодекса суд применил специальную конфискацию предмета преступления: полученные преступным путем деньги обращены в доход государства.





Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-