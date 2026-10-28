Пилотный проект по увеличению мощности для ЭЗС без реконструкции сетей реализовали в Витебской области





Одна из проблем развития электрозарядной сети - постоянный резерв мощности, которого может не хватать. Вместе с тем нагрузка на трансформаторные подстанции в течение суток не постоянная.





Суть проекта - не наращивать установленную мощность, а предоставлять ЭЗС временно свободную мощность и автоматически ограничивать зарядку при росте нагрузки других потребителей.





Пилотный объект расположен в Шумилино. В сентябре-октябре 2026 года здесь проведены зарядные испытания.





"Технические решения работают. Мы, по сути, получаем инструмент, который позволяет развивать зарядную инфраструктуру за счет более эффективного использования уже существующей сети, а не за счет ее наращивания", - отметил Павел Кабанов.





"Витебскэнерго" планирует дальнейшее масштабирование проекта. Этот опыт заинтересовал участников Белорусского энергетического и экологического форума.-0-

28 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по увеличению доступной мощности для ЭЗС без реконструкции электросетевой инфраструктуры реализовали в Витебской области. Об этом рассказал директор филиала "Учебный центр" РУП "Витебскэнерго" Павел Кабанов на VIII Научно-практической конференции "Электрический транспорт: реальность и перспективы" на площадке Белорусского энергетического и экологического форума, передает корреспондент БЕЛТА.