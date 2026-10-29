Петербург и Брест наращивают кооперацию: Беглов оценил потенциал местных заводов

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках рабочего визита в Брестскую область посетил ряд местных промышленных предприятий Бреста. Стороны обсудили расширение промышленной кооперации и рост взаимной торговли.

Визит проходит с 27 по 29 октября. Александр Беглов посетил предприятия в Бресте, выпускающие материалы для дорожной разметки ООО "СТиМ", оборудование для пищевой промышленности ООО "Агропищепром" и аккумуляторные батареи ООО "Аккумуляторный Альянс". Эти предприятия обладают высоким экспортным потенциалом, что является ключевым направлением данного визита для петербургской стороны.

В экономической сфере стороны зафиксировали значительный рост двусторонней торговли. По данным за январь - август 2026 года, экспорт предприятий Брестской области в Санкт-Петербург вырос примерно на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом за пятилетний период товарооборот между сторонами увеличился в 2,5 раза. Брестская область в основном поставляет в Санкт-Петербург молочную и мясную продукцию, рыбные консервы, овощи и непродовольственные товары.-0-

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Фото Виолетты Южаковой

