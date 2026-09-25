Пешеходный мост над Лебяжьим прудом в гомельском парке закроют на капремонт

Подрядчик приступит к подготовительным работам с 28 сентября, а уже 30 сентября пешеходный мост перекроют, рассказал главный инженер Гомельского дворцово-паркового ансамбля Сергей Пигунов.
Предлагается два варианта обхода: по улице Пролетарской либо по Замковому спуску с последующим подъемом в сторону аттракционов.
"В планах работ - ремонт водостоков, ограждения, устоев и стоек существующей рамной фермы, усиление опор, замена крайних бетонных опор, мостового полотна. При этом покрытие останется деревянным. Внешний вид моста сохранится", - пояснили во дворцово-парковом ансамбле.
Завершить капремонт планируется до 30 декабря этого года.-0-