В Гродно выпал первый снег Опубликовано: Регионы 11 ноября 2026, 10:02 В Гродно выпал первый снег 11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром жители Гродно проснулись и увидели настоящую зиму. В городе выпал первый снег, который лег на тротуары, газоны и припаркованные машины.-0- Фото Леонида Щеглова Теги Гродно погода Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Регионы Брестская область налаживает связи с провинцией Шаньси в переработке и тяжелом машиностроении Мошенники заставили школьника из Бреста передать им сбережения его родителей В Гродно при посадке деревьев предприятие ЖКХ завышало расценки, нарушения выявил КГК Сеть передвижных ФАПов в Могилевской области пополняется новыми спецмашинами Житель Минского района по указке аферистов дважды летал за границу ради "положительной характеристики" Незаконную процедуру закупки на 85 тыс. рублей отменили по требованию прокуратуры в Брагинском районе Главная В Гродно выпал первый снег Главное Лукашенко на встрече с Путиным: товарооборот между Беларусью и Россией прилично растет Ядерные и неатомные технологии. Беларусь развивает сотрудничество с "Росатомом" Белорусские аграрии накопали более 5,3 млн тонн сахарной свеклы Электромобили ARCFOX официально в Беларуси: кредит от 0,99% и гарантия 8 лет на батарею Топ-новости Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Беларуси по современным видам вооружений Путин: Россия высоко ценит помощь Беларуси в организации гуманитарных обменов Сергеенко о качестве услуг электросвязи: это определяет уровень комфорта каждого жителя страны Реальные цели вместо "фейерверка безумных идей". Вспоминаем ключевые решения IV ВНС Национальный центр обмена трафиком: 16 лет в центре цифровых коммуникаций В Минске на пр.Независимости произошла авария с маршруткой Беларусь и Китай расширяют авиасообщение Кочанова: парламентаризм в нашей стране является основой, правовым фундаментом Петкевич обсудила с постпредом России при СНГ взаимодействие в экономике и гуманитарное сотрудничество Каб дзеці і ўнукі не забыліся, што яны - беларусы. Міністр інфармацыі сустрэўся з беларускімі пісьменнікамі МИД: граждан Беларуси нет среди погибших и пострадавших в результате массового ДТП в Болгарии Рыженков назвал три фактора, приближающих завершение конфликта в Украине Достаточен ли объем золотовалютных резервов Беларуси, рассказали в Нацбанке Беларусь будет активно подключаться к процессу мирного урегулирования в Украине - глава МИД Первый снег выпал в Беларуси С нами интереснее курсы БЕЛТА + тв программа погода Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"