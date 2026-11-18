18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На Гродненском стеклозаводе открыта первая учебно-производственная мастерская. Проект реализован совместными усилиями предприятия, Гродненского государственного политехнического колледжа и Технологического колледжа ГрГУ им.Я.Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.Проект призван стать площадкой для подготовки высококвалифицированных кадров для стекольной отрасли, сочетающей теоретические знания с практическими навыками на современном оборудовании стеклозавода. Новая мастерская рассчитана на 17 человек, поэтому целая группа учащихся может единовременно здесь проходить обучение."Рабочие специальности очень востребованы на нашем предприятии. Зачастую, когда молодые люди приходят на завод, возникает вопрос получения должной квалификации, дополнительного обучения. Поэтому мы вместе с коллегами из образования решили увеличить объем практических занятий, в том числе с помощью нашей производственной площадки. Мы создали в одном из наших цехов мастерскую, которая, я уверен, позволит ребятам получать новые навыки, оттачивать свои умения, знакомиться с нашим оборудованием, более глубоко изучать производственный процесс, а вместе с тем и закрепляться на нашем предприятии, в дальнейшем расти и достигать новых высот", - отметил генеральный директор стеклозавода Михаил Луговцов.Возможности новой учебно-производственной мастерской оценили и будущие специалисты, которые пока постигают азы будущей профессии. Как поделился учащийся Технологического колледжа ГрГУ им.Я.Купалы Глеб Ключник, представленное здесь оборудование замечательно дополняет то, что представлено в его учреждении образования. "Здесь есть и точильный станок, я могу научиться точению отверток, ножей, каких-либо инструментов, которые требуют заточки. Мне в этом классе понравилось большое разнообразие инструментов - все, что может пригодиться. Можно хорошо дополнять полученные в колледже знания", - сказал молодой человек.Парень выбирал направление учебы по зову сердца. "С детства мне нравилось что-то разбирать и собирать, разбираться в каком-либо оборудовании. Я решил стать слесарем-ремонтником. Отталкивался от того, что хорошая база обучения в колледже, плюс трудоустройство гарантированное. Сейчас рассматриваю для себя несколько мест для будущего места работы, одно из них - Гродненский стеклозавод. И эта мастерская мне однозначно поможет определиться", - дополнил Глеб Ключник.Примечательно, что в контексте объявленного Года белорусской женщины на заводе помимо торжественного открытия мастерской состоялся финальный этап первого конкурса профессионального мастерства "Лучший контролер ОТК" среди сотрудниц предприятия. Проведение такого конкурса подчеркивает значительный вклад представительниц прекрасного пола в обеспечение качества и конкурентоспособности производимой продукции, их профессионализм и верность традициям белорусской стекольной школы.-0-