Проект призван стать площадкой для подготовки высококвалифицированных кадров для стекольной отрасли, сочетающей теоретические знания с практическими навыками на современном оборудовании стеклозавода. Новая мастерская рассчитана на 17 человек, поэтому целая группа учащихся может единовременно здесь проходить обучение.
Возможности новой учебно-производственной мастерской оценили и будущие специалисты, которые пока постигают азы будущей профессии. Как поделился учащийся Технологического колледжа ГрГУ им.Я.Купалы Глеб Ключник, представленное здесь оборудование замечательно дополняет то, что представлено в его учреждении образования. "Здесь есть и точильный станок, я могу научиться точению отверток, ножей, каких-либо инструментов, которые требуют заточки. Мне в этом классе понравилось большое разнообразие инструментов - все, что может пригодиться. Можно хорошо дополнять полученные в колледже знания", - сказал молодой человек.
Парень выбирал направление учебы по зову сердца. "С детства мне нравилось что-то разбирать и собирать, разбираться в каком-либо оборудовании. Я решил стать слесарем-ремонтником. Отталкивался от того, что хорошая база обучения в колледже, плюс трудоустройство гарантированное. Сейчас рассматриваю для себя несколько мест для будущего места работы, одно из них - Гродненский стеклозавод. И эта мастерская мне однозначно поможет определиться", - дополнил Глеб Ключник.
Примечательно, что в контексте объявленного Года белорусской женщины на заводе помимо торжественного открытия мастерской состоялся финальный этап первого конкурса профессионального мастерства "Лучший контролер ОТК" среди сотрудниц предприятия. Проведение такого конкурса подчеркивает значительный вклад представительниц прекрасного пола в обеспечение качества и конкурентоспособности производимой продукции, их профессионализм и верность традициям белорусской стекольной школы.-0-