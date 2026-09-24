Переезд в Городище будет временно закрыт из-за строительных работ, изменятся некоторые автобусные маршруты

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи со строительством третьего главного железнодорожного пути для создания скоростной железнодорожной ветки "Минск - Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - Национальный аэропорт Минск" и производством работ на станции Городище движение транспортных средств через переезд в поселке будет временно закрыто. Об этом БЕЛТА сообщили в ОАО "Миноблавтотранс".



С 28 сентября и до завершения работ изменяется движение пригородных автобусов.



Так, движение автобусов пригородных маршрутов №309, 310, 386, 386а, 386б будет осуществляться через аг.Колодищи, д.Старина до о.п."Юхновка (Кашинского)" с выполнением всех остановочных пунктов по пути следования. От о.п."Юхновка (Кашинского)" будет осуществляться заезд автобусов (в обоих направлениях) к временному разворотному кольцу вблизи о.п."Переезд", далее от о.п."Юхновка (Кашинского)" автобусы будут следовать по своим маршрутам.



Движение автобусов пригородных маршрутов №309у, 386у будет осуществляться через аг.Колодищи, д.Старина до о.п."Юхновка (Кашинского)" с выполнением всех остановочных пунктов по пути следования без заезда на о.п."Переезд", далее от о.п."Юхновка (Кашинского)" автобусы будут следовать по своим маршрутам.



Движение автобусов пригородных маршрутов №486, 486у, 886 будет осуществляться через аг.Колодищи, д.Старина до о.п."Юхновка (Кашинского)" без выполнения остановочных пунктов по пути следования от о.п."Юхновка (Кашинского)" до о.п."Военная академия" на изменяемом участке без заезда на о.п."Переезд".



Движение автобусов пригородных маршрутов №334, 334у будет осуществляться через аг.Колодищи, д.Старина до о.п."Старина (школа)" с выполнением всех остановочных пунктов по пути следования без заезда на о.п."Переезд", далее от о.п."Старина (школа)" автобусы будут следовать по своим маршрутам.



Движение автобусов пригородного маршрута №818Э будет осуществляться через аг.Колодищи, д.Старина до о.п."Юхновка (Кашинского)" без выполнения остановочных пунктов по пути следования от о.п."Юхновка (Кашинского)" до о.п."Станция метро "Уручье" на изменяемом участке без заезда на о.п."Переезд".



Движение автобусов по пригородному маршруту №371 отменяется. Организуется работа временного пригородного маршрута №986 "Ст.м."Уручье" - Переезд" со следованием через Жуков Луг, Королев Стан, Слободщину, Городище с выполнением всех остановочных пунктов по пути следования.



Расписание движения указанных маршрутов будет доступно на сайтах и в мобильном приложении "Транспорт BY".-0-