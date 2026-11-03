Пенсионерка в Бобруйском районе умерла от анафилактического шока после укуса змеи





Трагический инцидент произошел в сентябре прямо во дворе жилого дома. Жертвой змеи стала 70-летняя пенсионерка, которую пресмыкающееся укусило за ногу. Вокруг раны образовался синюшный отек, пострадавшая почувствовала слабость, отдышку, головокружение. Соседка вызвала ей скорую помощь. До приезда медиков пенсионерка не принимала лекарства. Несмотря на усилия врачей, спустя два часа после укуса женщина скончалась.





Для установления точной причины смерти пострадавшей следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу в Бобруйском межрайонном отделе ГКСЭ. В проекции правого голеностопного сустава эксперты обнаружили две укушенные раны с кровоизлиянием. Они образовались от травмирующих воздействий твердого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, которым могли быть зубы змеи, давностью до 6 часов ко времени наступления смерти. В ходе исследований обнаружены признаки развившегося анафилактического шока - аллергической реакции немедленного типа (бронхоспазм, отек слизистой оболочки бронхов в легких, выраженный альвеолярный отек в легких и др.), что и явилось непосредственной причиной смерти пенсионерки.-0-

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе укус змеи привел к гибели 70-летней женщины. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь.