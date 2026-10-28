Пенсионерка отдала мошенникам более 118 тыс. рублей и пыталась продать акции предприятия

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка передала мошенникам более 118 тыс. рублей и пыталась продать принадлежавшие ей акции предприятия. Слуцкий районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства завладения сбережениями 80-летней женщины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета.





По данным следствия, в середине октября пенсионерке в одном из мессенджеров позвонила незнакомка и сообщила о предстоящей замене счетчиков воды. Во время разговора она попросила назвать код изСМС-сообщения мобильного оператора. Женщина выполнила просьбу, а после этого к общению подключилась другая собеседница, которая представилась сотрудницей службы цифровой безопасности.





Пенсионерке сообщили, что личный кабинет абонента якобы взломан, персональные данные похищены, а от имени владелицы оформлена электронная подпись. Под предлогом проведения проверки звонившая продиктовала текст заявления и попросила отправить его фотографию через мессенджер.





В дальнейшем с пожилой гражданкой связались лжесотрудники Следственного комитета. Они убедили ее, что накопления нужно передать курьеру для "декларирования", чтобы уберечь их от злоумышленников. При этом один из мнимых правоохранителей часами контролировал действия женщины, запрещал отлучаться и рассказывать близким о происходящем.





Для подтверждения личности посыльного неизвестные заранее сообщили потерпевшей четырехзначный код. Вскоре к ее дому пришла девушка, назвала условную комбинацию и получила деревянную шкатулку со всеми наличными сбережениями.





После того, как деньги были переданы, звонившие продолжили поддерживать связь с пенсионеркой, заверив, что деньги пересчитывают в банке и вскоре вернут. Кроме того, по указанию мошенников пенсионерка пыталась продать принадлежавшие ей акции предприятия, однако осуществить сделку не удалось.





Не дождавшись обещанного возврата, женщина рассказала о случившемся сыну, который вызвал милицию.





Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Причиненный имущественный вред составил более 118 тыс. рублей.





Следственный комитет напоминает: сотрудники правоохранительных органов не требуют передавать деньги курьерам для декларирования или проверки их законности. Если неизвестные просят сообщить код из СМС, запрещают обсуждать происходящее с родственниками либо дают указания распорядиться имуществом, необходимо прекратить разговор и обратиться в милицию по телефону 102.-0-