Пенсионерка из Светлогорского района в соцсети оскорбляла милиционеров. Возбуждено уголовное дело

23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жительница Светлогорского района оскорбляла в интернете милиционеров. Возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.



Правоохранители установили личность автора публикации. Как оказалось, 72-летняя пенсионерка в одной из соцсетей разместила сообщение, содержащее оскорбление участковых инспекторов милиции Светлогорского РОВД.



По материалам управления по Гомельской области ГУСБ МВД следователи возбудили уголовное дело по ст.369 УК за публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей. В дальнейшем меру ответственности гражданки определит суд.



"Любой шаг в сети Интернет, будь то посещение определенного ресурса либо дача оценок конкретному изображению или сообщению в соцсети, их перепост или комментарий к ним фиксируется. Это позволяет правоохранителям установить того, кто совершил противоправное деяние, даже несмотря на меры по сохранению анонимности", - пояснили в управлении по Гомельской области ГУСБ МВД, напомнив, что гражданам не стоит забывать о культуре общения, включая киберпространство, а также важно помнить о неотвратимости ответственности.-0-