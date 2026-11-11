Пенсионерка из Слонима продала дом и отдала деньги мошенникам





По данным следствия, в конце мая на телефон 72-летней пенсионерки в мессенджере Telegram позвонил "работник" социальной службы. Собеседник рассказал, что несколько месяцев ей якобы неправильно начисляли пенсию, и под предлогом записи в электронную очередь женщина продиктовала ему код из СМС.





Диалог подхватил другой соучастник, представившийся "защитником". Он обвинил жительницу Слонима в разглашении конфиденциальных данных третьим лицам, которые якобы оформили на ее имя кредит с целью финансирования незаконных военных формирований, и стал угрожать привлечением к уголовной ответственности. Воспользовавшись растерянностью и оказав психологическое давление, лжезащитник принялся успокаивать ее и пообещал во всем разобраться. Под видом проведения "расследования", мужчина сообщил, что для изобличения мнимых недобросовестных агентов по недвижимости женщине необходимо выставить на продажу собственный дом. При этом он заверил в исключительно формальном характере сделки и настоял на расчете только наличными.





Выполняя указания афериста, пенсионерка разместила объявление и в короткий срок реализовала недвижимость по сниженной стоимости. Вырученную сумму требовалось отдать "службе" для проверки. Несмотря на сомнения и нежелание расставаться со средствами, женщина все же поверила злоумышленникам и передала им 34 тыс. рублей.





Вскоре киберпреступники перестали выходить на связь. Только тогда она осознала, что лишилась жилья в результате аферы, и обратилась в правоохранительные органы.





Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.-0-

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Слонима продала дом и отдала вырученные деньги мошенникам. Райотдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства завладения сбережениями пенсионерки путем обмана в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по Гродненской области.