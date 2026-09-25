Пенсионерка из Клецка хотела отправить перевод Илону Маску "за выигранное авто", уберечь деньги помогла сотрудница банка

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудница банка в Клецке не дала пенсионерке перевести деньги "Илону Маску", сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.



Пенсионерка почти десять дней переписывалась с мошенниками в TikTok и WhatsApp. Аферисты создали аккаунт Elon mvsk и писали ей от имени Илона Маска. Мошенники убедили женщину, что она выиграла Tesla и крупную сумму денег. Когда пенсионерка поверила, у нее потребовали 500 рублей за доставку приза.



Женщина пришла в отделение банка в Клецке, чтобы отправить перевод. Но сотрудница банка заметила, что пожилая клиентка нервничает и путается в объяснениях, и незамедлительно связалась с милицией. Правоохранители прибыли на место и предотвратили преступление.-0-