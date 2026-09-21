Пенсионер в Молодечненском районе незаконно хранил дома четыре ружья





Дома у 67-летнего жителя района правоохранители вместе с сотрудниками районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды обнаружили и изъяли 4 ружья, более 300 патронов различных калибров, 600 г пороха, а также около 70 м рыболовной сетки, рыболовный подъемник и рогатку для добычи рыбы, запрещенные к использованию. По оружию назначена баллистическая экспертиза, по результатам которой действиям пенсионера будет дана правовая оценка.





Правоохранители напоминают, что за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрена уголовная ответственность по ст.295 УК, а за такие же действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия и боеприпасов к нему - административная ответственность по ст.24.46 КоАП. "Лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел огнестрельное оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Конфиденциальность гарантируется", - подчеркнули в УВД Миноблисполкома.-0-

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе пожилой мужчина незаконно хранил оружие и боеприпасы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.