Пенсионер в Гродненской области поверил звонкам о "перерасчете пенсии" и лишился 17 тыс. рублей 

3 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области пожилой мужчина поверил звонкам о якобы перерасчете пенсии и лишился более 17 тыс. рублей. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства хищения имущества путем модификации компьютерной информации в крупном размере, сообщили БЕЛТА в УСК по Гродненской области.



По данным следствия, в конце октября 73-летнему жителю Гродненской области в Viber позвонил неизвестный, представился работником пенсионного фонда, сообщил о перерасчете пенсии и попросил назвать номер страхового свидетельства якобы для оформления пропуска. На следующий день мужчине поступил звонок уже от лжесотрудников службы финансовых расследований. Звонивший пояснил, что необходимо провести ряд операций для защиты денежных средств на банковских счетах. По словам собеседника, только при соблюдении всех указаний пенсионеру якобы будут направлены новые банковские карты, коды и пароли.



Пенсионер сообщал приходившие на телефон СМС-коды, и злоумышленники списали с его счета все сбережения. Позже, усомнившись в происходящем, мужчина направился в банк. Получив выписку по операциям, он осознал, что стал жертвой тщательно спланированного обмана, и обратился в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба превысила 17 тыс. рублей.



Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.-0-