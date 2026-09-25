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Педагогам - с благодарностью. Учителей Гомельской области чествовали на масштабном празднике

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
25 сентября 2026, 16:11

Педагогам - с благодарностью. Учителей Гомельской области чествовали на масштабном празднике

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотни педагогов из разных уголков юго-восточного региона чествовали на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя в Гомельском областном общественно-культурном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

День учителя давно перерос рамки профессионального праздника, считает начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Руслан Смирнов. "Это по-настоящему всенародный праздник, ведь у каждого из нас есть учитель, который оставил неизгладимый след в жизни, повлиял на выбор нашей профессии. Система образования Гомельской области подходит к этому празднику с серьезными результатами: три года подряд мы становимся лидерами среди регионов в олимпиадном движении. У нас достойные результаты и по исследовательской, спортивно-массовой, воспитательной работе", - подчеркнул он, отметив, что в эти дни девять представителей области борются за звание "Учитель года - 2026" в Минске, а на двух последних конкурсах они получали главный приз - статуэтку "Хрустальный журавль".

Начальник главного управления образования облисполкома пожелал учителям достойных учеников, терпения в такой важной работе, удачи во всех начинаниях и делах.

Всего в системе образования юго-восточного региона - более 52 тыс. человек, из которых 26 тыс. учителей, в том числе 830 молодых специалистов, прибывших в этом году.

В педагогической биографии Раисы Романовны Кравцовой это год - юбилейный. 50 лет жизни она посвятила работе в школе. Ветеран труда подчеркнула, что с выбором профессии определилась еще в детстве. А однажды активную старшеклассницу попросили подготовить лекцию по Куликовской битве и выступить перед учителями. "Очень волнуясь, я спросила у завуча, что же смогу нового рассказать педагогам. И он сказал мне фразу, возможно, и в шутку, но я запомнила ее навсегда: "Александр Сергеевич Пушкин тоже превзошел своих учителей", - вспомнила Раиса Кравцова вдохновившие ее слова. 

Начинала педагогический путь она пионервожатой, долгие годы работала учителем русского языка и литературы, завучем и много лет возглавляла школу. "Самое главное в нашей профессии - любовь к детям. Без этого невозможно представить ни одного учителя, а тем более много лет посвятить профессии. А светящиеся глаза детей заряжают и дают сил и энергии", - подчеркнула ветеран педагогического труда. Раиса Кравцова призналась, что никогда не жалела о выборе профессии и с удовольствием прошла бы этот путь снова.

/Будет дополнено/.-0-
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Гомельская область учителя
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