"Печка - это сердце дома, о ней нужно заботиться". Работники МЧС провели рейд в Бресте 

С приближением отопительного сезона специалисты проверяют состояние печей, обращают пристальное внимание на наличие и исправность автономных пожарных извещателей.
"Акцент сделан на одиноких, одиноко проживающих пожилых гражданах и инвалидах, которым самим сложно привести печь в исправное состояние. Наряду с МЧС задействованы Территориальный центр социального обслуживания населения, Госэнергогазнадзор, "Брестгаз", Брестские электрические сети, коммунальные службы, милиция. В соответствии с госпрограммой "Общество равных возможностей" на 2026-2030 годы одиноким пожилым гражданам и одиноким инвалидам первой и второй группы проводятся ремонт печного отопления, замена электропроводки, а также установка и замена автономных пожарных извещателей. Мы же в своей работе проводим профилактические мероприятия, нацеленные на предупреждение нарушений гражданами правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, своевременное выявление возникших в ходе эксплуатации неисправностей. Основная задача - предупредить пожары", - рассказал заместитель начальника Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Харитончик.
Специалисты обращают внимание на ключевые элементы: притопочный лист, отсутствие трещин в печи и дымоходе, побелка и оштукатуривание дымохода, исправность автономных пожарных извещателей. Спасатели напоминают, что возле печи нельзя хранить горючие материалы и сушить на ней одежду.
Пенсионерке Кристине Кузьминчук помогают в бытовых вопросах дети и социальный работник. Она рассказала, как в ее доме готовятся к отопительному сезону: "Мы, когда заканчивается отопительный сезон, все чистим. Перед началом нового - проверяем, где нужно замазать трещины. Сыновья помогают. Мы охраняем свой дом от бед".