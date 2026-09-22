"Печка - это сердце дома, о ней нужно заботиться". Работники МЧС провели рейд в Бресте 

22 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте работники МЧС провели профилактический рейд, проверив состояние печного отопления у горожан перед началом отопительного сезона, передает корреспондент БЕЛТА.С приближением отопительного сезона специалисты проверяют состояние печей, обращают пристальное внимание на наличие и исправность автономных пожарных извещателей."Акцент сделан на одиноких, одиноко проживающих пожилых гражданах и инвалидах, которым самим сложно привести печь в исправное состояние. Наряду с МЧС задействованы Территориальный центр социального обслуживания населения, Госэнергогазнадзор, "Брестгаз", Брестские электрические сети, коммунальные службы, милиция. В соответствии с госпрограммой "Общество равных возможностей" на 2026-2030 годы одиноким пожилым гражданам и одиноким инвалидам первой и второй группы проводятся ремонт печного отопления, замена электропроводки, а также установка и замена автономных пожарных извещателей. Мы же в своей работе проводим профилактические мероприятия, нацеленные на предупреждение нарушений гражданами правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, своевременное выявление возникших в ходе эксплуатации неисправностей. Основная задача - предупредить пожары", - рассказал заместитель начальника Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Харитончик.Специалисты обращают внимание на ключевые элементы: притопочный лист, отсутствие трещин в печи и дымоходе, побелка и оштукатуривание дымохода, исправность автономных пожарных извещателей. Спасатели напоминают, что возле печи нельзя хранить горючие материалы и сушить на ней одежду.Пенсионерке Кристине Кузьминчук помогают в бытовых вопросах дети и социальный работник. Она рассказала, как в ее доме готовятся к отопительному сезону: "Мы, когда заканчивается отопительный сезон, все чистим. Перед началом нового - проверяем, где нужно замазать трещины. Сыновья помогают. Мы охраняем свой дом от бед".Супруги Ольга и Владимир Бащук также тщательно готовятся к зиме. "Вычищаем, смотрим, какие трещины появились. Устраняем неполадки. На крышу заходим, смотрим дымоходы, прочищаем. Дрова заготовили на два года вперед. Все как положено, как надо. Вот еще почитаю листовку - закрепим это дело", - подчеркнул хозяин дома.Пенсионерка Лилия Заложук живет одна, но печь старается держать в идеальном порядке. "Сестра, племянница помогают по хозяйству, они живут недалеко. С соседями дружим, друг другу помогаем. Безопасность - наш главный интерес. Подбеливаем печь, подкрашиваем, сажу вычищаем. Золу обязательно вычищаю - она хороша для огорода. Притопочный лист есть. Где трещины - замазываем глиной. Если что-то серьезное, тогда звоню мастеру, он занимался реставрацией. Для меня печь - не просто источник физического тепла. Она дает чувство душевной теплоты. Можно сказать: печка - это сердце дома, о ней нужно заботиться", - сказала женщина.Как отметила официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай, с начала года в области произошло 145 пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года (131 случай). Нарушение этих правил - одна из основных причин возникновения пожаров. Спасатели напоминают, что регулярная проверка печи и соблюдение правил - лучший способ защитить себя и близких.-0-