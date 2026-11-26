Он добавил, что молодым ребятам доверяют крупные стройки. Например, бойцы трудились на строительстве школы №6 в Могилеве и Музея Славы Могилевщины. "На сегодняшний день в области трудятся более 120 человек. Это экологические, сервисные и производственные отряды. Недавно завершился блок работы в сельском хозяйстве - ребята укрепляли продовольственную безопасность. Молодежь видит результат своего труда, что хорошо влияет на будущего специалиста", - резюмировал первый секретарь обкома БРСМ.

Командир студенческого педагогического отряда "Іскра юнацтва" им. Героя Советского Союза П.В.Коваленко Владислава Зайцева, отметила, что работа вожатой в лагере "Любуш" помогает проверить себя. "Проявляются качества, о которых мог не подозревать: умение выступать, организовывать коллектив, находить выход из нестандартных ситуаций. Для будущих педагогов это бесценная практика", - заключила она.-0-





Фото Олега Фойницкого

26 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра и чествование победителей областного этапа республиканского конкурса "Трудовой семестр" прошла в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.В мероприятии приняли участие около 400 человек. Церемония подтвердила преемственность трудовых традиций, патриотизм и активную гражданскую позицию современной молодежи. Программа началась с работы интерактивных площадок "Наш третий трудовой". В фойе развернулась тематическая выставка, посвященная истории и достижениям движения. Участники могли сделать памятные снимки в фотозоне и фотобудке.Главным событием дня стало награждение лучших студенческих отрядов и организаций, принимающих бойцов. Отмечены трудовые успехи, высокий уровень организации работы и вклад молодежи в развитие региона. Первый секретарь Могилевского обкома БРСМ Олег Бойко отметил, что область показала хорошие результаты. "В Могилевской области уже трудоустроено более 9,5 тыс. человек, но работа продолжается, мы планируем повышать эту планку, - сказал он. - География наших отрядов расширяется. Ребята выезжали в Якутию для работы на объекте Малого БАМа, трудились монтерами. Также работали на черноморском побережье Краснодарского края в детских оздоровительных лагерях".По его словам, студенты помогали аграриям, работали на крупных предприятиях: МАЗ, МТЗ, Минский электротехнический завод им.В.И.Козлова, "Могилевлифтмаш" и "Могилевтрансмаш"."Студенты участвуют в создании брендовых экономических результатов страны. Важен вклад и педотрядов, которые работают вожатыми в детских лагерях, занимаясь патриотическим воспитанием. Медицинские отряды позволяют ребятам усовершенствовать профессиональные навыки. Экологические отряды ухаживают за лесными насаждениями и городскими территориями, делая их чище и зеленее", - подчеркнул Олег Бойко.Своим опытом работы поделились и сами бойцы. Командир студенческого экологического отряда им. Героя Советского Союза О.М.Касаева "Лесной десант" из Могилевского района Инна Кубракова рассказала, что их коллектив создан в 2025 году на базе Могилевского лесхоза."Мы помогаем в обустройстве территорий приюта в деревне Красница, убираем сорняки. Это возможность получить профессиональные навыки, запись в трудовой книжке и новых друзей", - поделилась ценным опытом девушка.Комиссар студенческого медицинского отряда "Панацея" им. Героя Советского Союза З.Д.Вихнина Даниил Мамчиц, студент Бобруйского государственного медицинского колледжа, отметил важность взаимовыручки."В этом семестре мы базировались в социальном пансионате "Каменка", работали санитарами. Студотряды помогают заработать первые деньги и получить стаж. В прошлом году я работал в Перми, проект "Сердце Пармы". Это был интересный опыт и новые знакомства с коллегами из России, с которыми мы общаемся до сих пор", - сказал он.