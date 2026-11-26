В мероприятии приняли участие около 400 человек. Церемония подтвердила преемственность трудовых традиций, патриотизм и активную гражданскую позицию современной молодежи. Программа началась с работы интерактивных площадок "Наш третий трудовой". В фойе развернулась тематическая выставка, посвященная истории и достижениям движения. Участники могли сделать памятные снимки в фотозоне и фотобудке.
По его словам, студенты помогали аграриям, работали на крупных предприятиях: МАЗ, МТЗ, Минский электротехнический завод им.В.И.Козлова, "Могилевлифтмаш" и "Могилевтрансмаш".
"Студенты участвуют в создании брендовых экономических результатов страны. Важен вклад и педотрядов, которые работают вожатыми в детских лагерях, занимаясь патриотическим воспитанием. Медицинские отряды позволяют ребятам усовершенствовать профессиональные навыки. Экологические отряды ухаживают за лесными насаждениями и городскими территориями, делая их чище и зеленее", - подчеркнул Олег Бойко.
Он добавил, что молодым ребятам доверяют крупные стройки. Например, бойцы трудились на строительстве школы №6 в Могилеве и Музея Славы Могилевщины. "На сегодняшний день в области трудятся более 120 человек. Это экологические, сервисные и производственные отряды. Недавно завершился блок работы в сельском хозяйстве - ребята укрепляли продовольственную безопасность. Молодежь видит результат своего труда, что хорошо влияет на будущего специалиста", - резюмировал первый секретарь обкома БРСМ.
Своим опытом работы поделились и сами бойцы. Командир студенческого экологического отряда им. Героя Советского Союза О.М.Касаева "Лесной десант" из Могилевского района Инна Кубракова рассказала, что их коллектив создан в 2025 году на базе Могилевского лесхоза.
"Мы помогаем в обустройстве территорий приюта в деревне Красница, убираем сорняки. Это возможность получить профессиональные навыки, запись в трудовой книжке и новых друзей", - поделилась ценным опытом девушка.
Комиссар студенческого медицинского отряда "Панацея" им. Героя Советского Союза З.Д.Вихнина Даниил Мамчиц, студент Бобруйского государственного медицинского колледжа, отметил важность взаимовыручки.
"В этом семестре мы базировались в социальном пансионате "Каменка", работали санитарами. Студотряды помогают заработать первые деньги и получить стаж. В прошлом году я работал в Перми, проект "Сердце Пармы". Это был интересный опыт и новые знакомства с коллегами из России, с которыми мы общаемся до сих пор", - сказал он.
Командир студенческого педагогического отряда "Іскра юнацтва" им. Героя Советского Союза П.В.Коваленко Владислава Зайцева, отметила, что работа вожатой в лагере "Любуш" помогает проверить себя. "Проявляются качества, о которых мог не подозревать: умение выступать, организовывать коллектив, находить выход из нестандартных ситуаций. Для будущих педагогов это бесценная практика", - заключила она.-0-
Фото Олега Фойницкого