26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске создали Патриотический штаб молодежных движений столицы. Об особенностях работы новой площадки корреспонденту БЕЛТА рассказали в Минском городском комитете ОО "БРСМ".



Штаб создан по инициативе Минского городского комитета БРСМ при поддержке Мингорисполкома. Патриотическое воспитание сегодня требует объединения усилий всех, кому небезразличны будущее молодежи и судьба страны, отметили организаторы. В состав единой координационной площадки вошли молодежные общественные объединения столицы, молодежные крылья Минских городских отделений Республиканских политических партий и молодежные советы при администрациях районов.



В основе - принцип равноправия участников, где каждый вносит свой вклад в общее дело. "Ключевая идея - максимальный отказ от излишнего бюрократизма и формализма. Задача не в создании дополнительной надстройки, а в объединении усилий для более эффективной и оперативной совместной работы. Штаб позволит обмениваться информацией, делиться опытом и оказывать содействие в реализации мероприятий. Присоединиться к нему может любое конструктивное молодежное общественное объединение, действующее в Минске", - рассказали инициаторы.



В числе ключевых направлений деятельности штаба выделены два основных блока: социальная помощь и поддержка граждан, проживающих в столице, а также гражданско-патриотическая и общественно-политическая координация деятельности. "Создание штаба позволяет получить максимальный охват молодежи в Минске за счет специализации каждой организации. Например, БРПО работает с самыми юными гражданами, БРСМ силен во взаимодействии со студентами вузов, профсоюзы - с работающей молодежью. Объединение усилий дает возможность каждому руководителю концентрироваться на своем направлении, а в сумме - достигать большего эффекта от общей работы", - пояснили в БРСМ.



Патриотический штаб уже провел первое заседание. На нем руководители обсудили формирование и порядок работы новой площадки, мероприятия молодежных движений, приуроченные к ближайшим праздникам. Заседания планируется проводить не реже одного раза в квартал, а также по мере необходимости и в зависимости от инфоповодов. Информация о деятельности штаба будет доступна через каналы входящих в него объединений и партий.



"Первые шаги намечены на завершение текущего года, - подчеркнули в БРСМ. - В ближайших планах работа на городских площадках, связанных с новогодними и рождественскими праздниками. Штаб возьмет на себя координацию усилий для максимального охвата, к примеру, нуждающихся семей и учреждений социального обслуживания. Кроме того, мы уже смотрим в будущее: в следующем году Минск отметит 960-летие. Мы сделаем все, чтобы юбилей прошел под эгидой молодежи и при ее активном участии".-0-