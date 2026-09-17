Паспорта готовности к отопительному сезону в Гомельской области получили все теплоисточники и потребители

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Паспорта готовности к отопительному сезону в Гомельской области получили 100% теплоисточников и потребителей. Об этом сообщил директор филиала государственного учреждения "Государственный энергетический и газовый надзор" по Гомельской области Артем Музыка на заседании облисполкома при рассмотрении вопроса о готовности организаций Гомельской области к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов и о подготовке к содержанию скота в зимне-стойловый период, передает корреспондент БЕЛТА."По Гомельской области первыми в республике зарегистрировали 100% паспортов теплоисточников и 100% паспортов потребителей. По данным на 8.00 16 сентября, Гомельская область находится на первом месте среди областей республики по регистрации паспортов готовности потребителей - при среднем значении по республике 95,16%. И на первом месте по регистрации паспортов готовности теплоисточников - при среднем значении по республике 94,64%", - констатировал Артем Музыка.Он обратил внимание на то, что в настоящее время на реконструкции находится шесть котельных, исключенных из графика регистрации паспортов готовности. Речь идет о котельных в Буда-Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Кормянском и Чечерском районах. Как было отмечено на заседании, практически на всех объектах высокая степень готовности, начинаются или уже начались пусконаладочные работы. По каждому объекту обозначены сроки ввода.-0-