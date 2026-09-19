Пас от лучших хлеборобов. В Дзержинске открыли обновленный стадион

Символический старт работе объекта, открывшегося после реконструкции, дали председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко, председатель Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Евгений Булойчик, а также звезды белорусского футбола Александр Глеб и Виктор Ганчаренко.

Как отметил Евгений Булойчик, еще несколько лет назад было принято решение поддержать города-спутники Минска в плане создания условий для развития спорта и футбола в частности. "Были построены ФОКи в Фаниполе, затем в Дзержинске. Сегодня на "Дажынках" мы проводим отличный праздник, приехали звезды белорусского футбола, и я убежден, что здесь будут аншлаги на играх, так как знаю, что такие объекты служат импульсом для развития массового футбола. Уже в следующем месяце, когда национальная сборная вернется с Лиги наций, то именно в Дзержинске на стадионе пройдет первый матч", - сказал председатель АБФФ.