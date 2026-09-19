Пас от лучших хлеборобов. В Дзержинске открыли обновленный стадион

Символический старт работе объекта, открывшегося после реконструкции, дали председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко, председатель Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Евгений Булойчик, а также звезды белорусского футбола Александр Глеб и Виктор Ганчаренко.
Сегодня покрытие поля выдержит серьезную проверку на прочность: здесь пройдет товарищеский матч, в котором сразятся команда ветеранов Минской области и сборная ветеранов спорта Беларуси. Кстати, судейская команда на матче будет исключительно женская.
Почетное право первого удара по мячу получили лидеры жатвы-2026 Минской области - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства Павел Шутило и водитель автомобиля Виталий Кишко. Оба передовика трудятся в ОАО "Кухчицы".
Как отметил Евгений Булойчик, еще несколько лет назад было принято решение поддержать города-спутники Минска в плане создания условий для развития спорта и футбола в частности. "Были построены ФОКи в Фаниполе, затем в Дзержинске. Сегодня на "Дажынках" мы проводим отличный праздник, приехали звезды белорусского футбола, и я убежден, что здесь будут аншлаги на играх, так как знаю, что такие объекты служат импульсом для развития массового футбола. Уже в следующем месяце, когда национальная сборная вернется с Лиги наций, то именно в Дзержинске на стадионе пройдет первый матч", - сказал председатель АБФФ.
Открытие стадиона с возможностью увидеть матч с участием легенд футбола стало настоящим праздником и для болельщиков. 15-летний дзержинец Артем Кундалев, сам занимавшийся этим видом спорта, рассказал, что готов стоять в очереди за автографом к Александру Глебу и тренеру национальной сборной по футболу Виктору Ганчаренко (бывший игрок команды "БАТЭ"). "Здорово, когда город развивается сразу в нескольких направлениях. И одно из них - спортивное. Наш ФК "Арсенал" обрел обновленный дом и будет радовать своей игрой. Для нас это событие", - рассказал Артем.
Поделился эмоциями и рекордсмен жатвы Павел Шутило. "Очень волнительно, лет 15 в футбол не играл. На комбайне для меня проще работать, чем на стадион выходить. Но видно, что люди готовились - в городе настоящий праздник", - отметил он.-0-
Фото Максима Гучека
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