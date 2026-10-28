Парламентарии на встрече в Гомеле: в центре внимания Совета Республики всегда был и остается человек 

На встрече участники вспомнили о работе в разных созывах Совета Республики, парламентариях, которые оставили яркий след в истории родной земли, делились своим богатым опытом.-0-





Фото Марины Васильевой

28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета Республики, представляющие Гомельскую область в наши дни, и те, кто работал в предыдущих созывах, стали участниками торжественной встречи "Преемственность. Ответственность. Преданность Родине", приуроченной к 30-летию Национального собрания Беларуси, и рассказали о своем опыте работы, сообщает корреспондент БЕЛТА.Встреча в Гомеле, которая продолжила республиканский цикл, посвященный круглой дате, прошла в формате открытого диалога во дворце Румянцевых и Паскевичей. Участников поприветствовали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.Как было отмечено, 30 лет для истории - это лишь мгновение, но для нашей страны это целая эпоха - эпоха становления, созидания, поиска верных решений и, главное, упорного труда на благо родной страны.Трижды избирался в Совет Республики Владимир Дворник. "Мне довелось поработать два созыва в Совете Республики будучи директором предприятия, третий созыв - уже будучи председателем облисполкома. И я могу оценить ситуацию, которая была в Беларуси в то время. В первые (в деятельности Владимира Дворника. - Прим. БЕЛТА) созывы наши силы были направлены на развитие экономики - чтобы работала промышленность, чтобы были деньги в бюджете, соответственно, чтобы развивалась и бюджетная сфера. С каждым годом достояние республики росло. И затем мы уже строили жилье, наводили порядок в населенных пунктах, приводили районные, областные центры в идеальное состояние, делали все, чтобы и духовно, и культурно жил наш человек. И, конечно, каждое поколение должно вкладывать свои силы дальше. Чтобы еще лучше жил человек", - поделился Владимир Дворник.Членом Совета Республики четвертого созыва являлась Маргарита Жорова. "Когда ты думаешь о конкретном, определенном участке работы на своем рабочем месте - это одно, а когда глобально о стране, народе - совсем другое. Это огромная ответственность", - подчеркнула она.В работе парламентариев всегда было много приемов граждан, выездов, разбирательств в не самых простых вопросах. "И старались во всем дойти до сути. Ведь в центре внимания всегда был и остается человек", - сделала акцент Маргарита Жорова.Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству нынешнего созыва Михаил Русый обратил внимание на лейтмотив встречи, обозначенный в ее названии - "Преемственность. Ответственность. Преданность Родине". "Мы ценим и приумножаем то, что нам оставили предыдущие поколения. В этом наша сила. Мы ответственны (за свои решения. - Прим. БЕЛТА). И мы преданы родной земле - это самое главное. На протяжении всех этих трех десятилетий работы мы старались и стараемся сделать так, чтобы наша страна становилась только лучше. И хотел бы, чтобы и дальше продолжалось так", - подчеркнул Михаил Русый.