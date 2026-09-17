Пархомчик: когда мы едины - способны пройти все испытания 

В регионе бережно сохраняют память о тех, кто боролся за свободу. "В нашей области более 30 памятных мест этого периода истории. Немало улиц названы в честь участников национально-освободительного движения - Хоружей, Дворникова, Дубовика, Тарасюка, Богданчука, Урбановича, Коржа. И сегодня мы находимся у братской могилы, где захоронены 46 бойцов Красной армии, погибших в освободительных боях 1939 года", - акцентировал председатель облисполкома.

Он также отметил, что воссоединение территорий стало началом нового этапа в развитии страны: "Появилась возможность для всех получать образование, медицинскую помощь и новые профессии. Начала активно развиваться промышленность. В конце 1940 года в западных областях БССР было почти 400 промышленных предприятий, на которых работали около 40 тыс. человек".

Также в митинге приняли участие ветеранский актив, представители дипмиссий, военнослужащие, школьники, студенты и др. Они возложили цветы к подножию монумента, почтили память освободителей минутой молчания.-0-





Фото Брестского облисполкома

17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Когда работаем вместе, ставим общие цели и отвечаем за результат - страна развивается. Такое мнение высказал 17 сентября председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик во время митинга, посвященного Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.Праздничные мероприятия в Бресте традиционно начались у памятника на братской могиле советских воинов, погибших в 1939 и 1944-1945 годах. "На 18 лет Брестчина была оторвана от страны и жила по чужим законам. Это были годы бесправия, унижения, запрета обучаться и говорить на родном языке. Все попытки сопротивления жестоко пресекались. Но наши предки находили силы и мужество, чтобы отстаивать права", - обратился к участникам митинга Петр Пархомчик."И если посмотреть на нашу область сегодня, становится очевидно, насколько большой путь мы прошли. Брестчина стала одним из ведущих регионов страны - промышленным, аграрным, научным, культурным и туристическим центром. Из года в год мы укрепляем нашу экономику и социальную сферу, делаем все, чтобы белорусы гордились своей страной и уверенно смотрели в будущее. Поэтому День народного единства для нас - это не только память о событиях 1939 года, это еще и ответственность за то, что будет дальше. История показывает: когда мы едины - мы способны пройти через самые тяжелые испытания. Когда работаем вместе, ставим общие цели и отвечаем за результат - страна развивается. Когда помним о прошлом и чтим героев - история находится в надежных руках", - отметил глава региона.