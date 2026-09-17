Пархомчик: когда мы едины - способны пройти все испытания 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 17 сентября 2026
Минск-Уручье +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:49 После реконструкции открыто движение на участке трассы Р46 в Витебской области  Регионы
13:48 "Лето окончательно собирает чемоданы": на следующей неделе в Беларусь придут скандинавский холод и ливни Общество
13:44 Гастроэнтеролог рассказала о причинах хронической изжоги и почему опасно при этом пить соду Общество
13:35 Расширить присутствие бизнеса на биржевом рынке. БУТБ будет сотрудничать с Российским экспортным центром Экономика
13:31 Потеряли чувство меры в агрессивном раже. Военный аналитик раскрыл суть европейских политиков Общество
13:30 Почти 400 новых компаний из России аккредитовались на БУТБ в 2026 году Экономика
13:29 Коваленко: судебная экспертиза - одна из важных составляющих правового государства  Общество
13:24 Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 17 сентября Экономика
13:24 Первые городские соревнования проходят на самом высоком открытом скалодроме Беларуси  Спорт
13:23 В Беларуси за годы независимости выстроена целостная система борьбы с коррупцией - Вольфович Общество
13:17 Условия для формирования урожая кукурузы в этом году складывались удовлетворительно - Белгидромет  Общество
13:12 Беларусь успешно сформировала собственные научно-практические школы в области судебной экспертизы - Караник  Общество
13:08 В Польше обнаружены 26 незаконных мест захоронения токсичных отходов В мире
13:06 Волонтеры БРСМ по всему Минску узнали у белорусов, что для них значит День народного единства Регионы
13:02 Беларусь и Оман обсудили реализацию проектов в сферах промышленности и продовольственной безопасности Политика
13:00 Подарок - в День народного единства. В Витебске многодетным семьям вручили "Бацькавы кашулі" Регионы
12:58 Праздничный пробег ко Дню народного единства собрал в Гродно более 500 участников  Регионы
12:57 Утверждено соглашение между Беларусью и Кыргызстаном о взаимном признании водительских удостоверений  Общество
12:56 Австралия ужесточает требования к студенческим и туристическим визам для ограничения миграции В мире
12:43 "Сила в движении и единстве". Спортсмены присоединились к праздничному велопробегу  Общество
12:39 Пархомчик: когда мы едины - способны пройти все испытания  Регионы
12:35 Расширение видов судебных экспертиз позволяет раскрывать резонансные преступления прошлых лет - Бычек Общество
12:21 Не просто идти в ногу со временем, а опережать. Мицкевич о развитии судебной экспертизы в Беларуси Общество
12:20 В Берлине исчезают воробьи. С 2021 года популяция сократилась на 70% В мире
12:18 Как разные поколения воспринимают День народного единства, рассказал эксперт  Общество
12:13 Азиатский шершень становится проблемой для экономики и экологии Португалии Калейдоскоп
12:11 Летняя жара привела к дефициту картофеля в Европе - FT В мире
12:06 Более 2,5 тыс. студентов БГПУ написали Республиканский диктант ко Дню народного единства  Общество
12:06 Современное правосудие невозможно представить без объективной судебной экспертизы - Сивец Общество
12:03 Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих в "Новой Гуте" Общество
Все новости
Все новости

Пархомчик: когда мы едины - способны пройти все испытания 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
17 сентября 2026, 12:39

Пархомчик: когда мы едины - способны пройти все испытания 

Петр Пархомчик. Фото Брестского облисполкома
Петр Пархомчик. Фото Брестского облисполкома
Петр Пархомчик. Фото Брестского облисполкома
Новости темы "День народного единства"
Более 2,5 тыс. студентов БГПУ написали Республиканский диктант ко Дню народного единства 
"Вернули себе идентичность". Как школьникам объясняют смысл Дня народного единства
17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Когда работаем вместе, ставим общие цели и отвечаем за результат - страна развивается. Такое мнение высказал 17 сентября председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик во время митинга, посвященного Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздничные мероприятия в Бресте традиционно начались у памятника на братской могиле советских воинов, погибших в 1939 и 1944-1945 годах. "На 18 лет Брестчина была оторвана от страны и жила по чужим законам. Это были годы бесправия, унижения, запрета обучаться и говорить на родном языке. Все попытки сопротивления жестоко пресекались. Но наши предки находили силы и мужество, чтобы отстаивать права", - обратился к участникам митинга Петр Пархомчик.
В регионе бережно сохраняют память о тех, кто боролся за свободу. "В нашей области более 30 памятных мест этого периода истории. Немало улиц названы в честь участников национально-освободительного движения - Хоружей, Дворникова, Дубовика, Тарасюка, Богданчука, Урбановича, Коржа. И сегодня мы находимся у братской могилы, где захоронены 46 бойцов Красной армии, погибших в освободительных боях 1939 года", - акцентировал председатель облисполкома.

Он также отметил, что воссоединение территорий стало началом нового этапа в развитии страны: "Появилась возможность для всех получать образование, медицинскую помощь и новые профессии. Начала активно развиваться промышленность. В конце 1940 года в западных областях БССР было почти 400 промышленных предприятий, на которых работали около 40 тыс. человек".
"И если посмотреть на нашу область сегодня, становится очевидно, насколько большой путь мы прошли. Брестчина стала одним из ведущих регионов страны - промышленным, аграрным, научным, культурным и туристическим центром. Из года в год мы укрепляем нашу экономику и социальную сферу, делаем все, чтобы белорусы гордились своей страной и уверенно смотрели в будущее. Поэтому День народного единства для нас - это не только память о событиях 1939 года, это еще и ответственность за то, что будет дальше. История показывает: когда мы едины - мы способны пройти через самые тяжелые испытания. Когда работаем вместе, ставим общие цели и отвечаем за результат - страна развивается. Когда помним о прошлом и чтим героев - история находится в надежных руках", - отметил глава региона.

Также в митинге приняли участие ветеранский актив, представители дипмиссий, военнослужащие, школьники, студенты и др. Они возложили цветы к подножию монумента, почтили память освободителей минутой молчания.-0- 

Фото Брестского облисполкома
Теги
Брест День народного единства Пархомчик
Новости рубрики Регионы
После реконструкции открыто движение на участке трассы Р46 в Витебской области 
Фото минского городского комитета БРСМ Волонтеры БРСМ по всему Минску узнали у белорусов, что для них значит День народного единства
Подарок - в День народного единства. В Витебске многодетным семьям вручили "Бацькавы кашулі"
Праздничный пробег ко Дню народного единства собрал в Гродно более 500 участников 
"Историю тех лет знаю из первых уст". Жительница Воложина о жизни сельчан в Западной Беларуси 
Профессионалы добрых дел. Как и с чьей поддержкой БОО "БлагоДарим" уже 14 лет помогает детям
  • Главная
  • Пархомчик: когда мы едины - способны пройти все испытания 
    • Главное
    Лукашенко: День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость
    Символ сплоченности и исторической справедливости. День народного единства отмечают в Беларуси (Обновляется)
    Творческая встреча с известными ведущими: VIDEOBEL приглашает отметить свой день рождения всех желающих 
    Банк БелВЭБ увеличил максимальный срок кредитования недвижимости до 25 лет
    Топ-новости
    Утверждено соглашение между Беларусью и Кыргызстаном о взаимном признании водительских удостоверений 
    Беларусь и Оман обсудили реализацию проектов в сферах промышленности и продовольственной безопасности
    Беларусь примет председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции
    В Беларуси за годы независимости выстроена целостная система борьбы с коррупцией - Вольфович
    Посол КНР: единство является источником силы, благодаря которому Беларусь достигла значительных успехов
    Пархомчик: когда мы едины - способны пройти все испытания 
    Определены победители национального конкурса "Предприниматель года" за 2025 год 
    Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 17 сентября
    "Люди страдали ради того, чтобы называться белорусами". Жительница Березы об этноциде 
    "Сила в движении и единстве". Спортсмены присоединились к праздничному велопробегу 
    Символ исторической справедливости и преемственности поколений. В Гродно прошел митинг ко Дню народного единства 
    "Ваш родственник в беде". Какие легенды используют телефонные мошенники, рассказали в милиции
    Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих в "Новой Гуте"
    Утренний туман и комфортные +22°С днем. Синоптики рассказали о погоде 18 сентября 
    Судебные эксперты Беларуси, Китая, России и Узбекистана делятся успешными практиками на конференции в Минске
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА День народного единства Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.