Память о знаковых победах земляков. Аллею спортивной славы открыли в Рогачеве 

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аллею спортивной славы открыли в Рогачеве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на райисполком.



Имиджевая аллея появилась в центре Рогачева вблизи спортивных объектов - бассейна и стадиона. Проект реализовали благодаря инициативе местных жителей и победе в открытом конкурсе гражданских инициатив Гомельской областной ассоциации местных Советов депутатов.



По задумке инициаторов, в районе должно быть особенное место, объединяющее поколения и сохраняющее память о знаковых победах земляков. Сейчас здесь установлено 12 табличек с портретами, ретроспекциями и мини-биографией спортсменов, которых в районе называют легендами. "Таким образом увековечили труд и победы чемпионов, которые прославили родной край и уже завершили спортивную биографию", - указали в райисполкоме. Считается, что их фотовизитки послужат стимулом для молодых спортсменов.



На открытии аллеи председатель районного Совета депутатов Владимир Феоктистов подчеркнул, что Рогачевский край всегда славился своим спортивным характером, чемпионами и сильной тренерской школой.



Аллея спортивной славы будет пополняться именами новых звезд из Рогачевского района.-0-