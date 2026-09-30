30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аллею спортивной славы открыли в Рогачеве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на райисполком.
Имиджевая аллея появилась в центре Рогачева вблизи спортивных объектов - бассейна и стадиона. Проект реализовали благодаря инициативе местных жителей и победе в открытом конкурсе гражданских инициатив Гомельской областной ассоциации местных Советов депутатов.
По задумке инициаторов, в районе должно быть особенное место, объединяющее поколения и сохраняющее память о знаковых победах земляков. Сейчас здесь установлено 12 табличек с портретами, ретроспекциями и мини-биографией спортсменов, которых в районе называют легендами. "Таким образом увековечили труд и победы чемпионов, которые прославили родной край и уже завершили спортивную биографию", - указали в райисполкоме. Считается, что их фотовизитки послужат стимулом для молодых спортсменов.
На открытии аллеи председатель районного Совета депутатов Владимир Феоктистов подчеркнул, что Рогачевский край всегда славился своим спортивным характером, чемпионами и сильной тренерской школой.
Аллея спортивной славы будет пополняться именами новых звезд из Рогачевского района.-0-
Регионы
30 сентября 2026, 22:18
Память о знаковых победах земляков. Аллею спортивной славы открыли в Рогачеве
Фото Рогачевского районного исполнительного комитета
Новости рубрики Регионы
"Когда любишь то, чем занимаешься, дети тоже начинают это любить" - учитель из Витебска об успешном обучении
Главное
Топ-новости
Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год
Торговля, техника, АПК. В каких направлениях Беларусь и Ленинградская область развивают сотрудничество
Главная тема - промышленное сотрудничество. Каранкевич встретился с руководителями делегаций регионов РФ
Экспорт и инвестиции: министр экономики рассказал, за счет чего Беларусь достигнет параметров прогноза-2027
Участников и лауреатов конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси - 2026" наградили в Минске
Рост зарплат, поддержка приоритетных направлений экономики. Какие подходы заложены в республиканском бюджете на 2027 год
Контрсанкционный барьер и контроль цифрового поля. Генпрокурор о мерах по защите экономических интересов
С нами интереснее